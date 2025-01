El PP de Camariñas pide al Gobierno que presente los presupuestos

El PP de Camariñas insta al gobierno local a elaborar y presentar los presupuestos de este año. Paula Mouzo Mas, portavoz local, considera que después de dos años sin presentarlos, “deberían ponerse a trabajar para que Camariñas cuente con unos presupuestos”. “Desde el Partido Popular, le pedimos a la señora Sandra Insua que no siga el camino de Pedro Sánchez y copie al presidente Rueda o incluso a algún concello vecino que ya tiene las cuentas aprobadas”, añadió.



La también miembro del Comité Ejecutivo del PPdeG como coordinadora de Movimientos Sociales, continuó crítica con las actuaciones del gobierno local, e hizo hincapié en que “por desgracia, en Camariñas ya llevan 2 años sin hacer los deberes presupuestarios e iniciamos 2025 sin este documento tan necesario”.

Asimismo, solicita que se presenten cuanto antes porque “tuvieron tiempo para subir los impuestos pero no para hacer los presupuestos de 2023 ni 2024”. Alega que no se ha solucionado la problemática del Servizo de Axuda no Fogar ni se han atendido las necesidades que hay en las distintas parroquias de Camariñas.