La Mostra do Encaixe inicia la carrera para ser Fiesta de Interés Turístico Nacional

La XXXIII Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña se inauguró este miércoles con un numeroso público y una multitud de autoridades entre las que se encontraba la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ejerció como madrina del evento.

La alcaldesa, Sandra Ínsua, anunció que se están iniciando los trámites para que la Mostra sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, una idea que aplaudió Yolanda Díaz, quien se mostraba gratamente sorprendida por este evento y se comprometía a apoyarla en la medida de sus posibilidades.



La regidora, después de recordar a los promotores de la Mostra que ya no están, el exalcalde Bautista Santos y Jesús Alonso Ballester, subrayó que el evento supone “unha homenaxe ao encaixe, unha festa para lembrar e poñer en valor o que somos, un pobo tecido, puntada a puntada, polas milagrosas mans dunhas mulleres con maiúsculas”. “As nosas palilleiras, un símbolo que transcende fronteiras e que viaxa, de xeración en xeración, para converterse en inmortal”, añadió.



La alcaldesa también destacó que en la actualidad tanto la Mostra como el encaje son sinónimo de modernidad, lo que en cierto modo supone “un acto de reivindicación do que é o feminismo, estamos rodeadas de mulleres talentosas, valerosas, fortes, empoderadas e boas, mulleres que foron capaces de transformar un elemento destinado á intimidade do fogar nunha peza de vangarda, que hoxe en día usan as grandes firmas de moda para darlle valor ás súas prendas”.

Un ejemplo de cultura



El director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, destacó la colaboración de la Xunta que permite que la Mostra do Encaixe pueda ser “un escaparate da artesanía galega” y felicitó al Concello de Camariñas por impulsar esta cita obligada en el mundo de la moda. “Estamos seguros de que esta edición sorprenderá e agardamos que supere todas as expectativas”, indicó.



La vicepresidenta segunda expresó su “alegría” y la “honra” que supone asistir a un evento de estas características, al que, según dijo, se vio en la obligación de acudir cuando la invitaron en Fitur, en primer lugar porque esta es su tierra y se está haciendo historia, con el 33 cumpleaños.



Para Yolanda Díaz, la Mostra do Encaixe es un “ejemplo de cultura, de buen hacer y de trabajos dignos hechos por mujeres”, y que sirve para proyectar más allá de Galicia algo que se está haciendo bien. “Es un evento que suma diseño, moda, encaje, divulgación, aprendizaje” y que también pone en valor un modo de vida como el de las palilleiras”, añadió.