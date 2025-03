El Faro Vilán reabre sus puertas el 28 de marzo

La Asociación de Empresarios y de Promoción Turística de Camariñas continuará gestionando el Faro Vilán en la misma localidad. La entidad anunció a finales del pasado mes de noviembre la dimisión en bloque de la junta directiva, lo que implicaba el cierre de las instalaciones.



En un comunicado difundido este jueves, la entidad indicaba que no podía permitir el cierre del “rei dos faros, o Faro de Cabo Vilán, co permiso da Torre de Hércules, que é a raiña”, por lo que se haría cargo de nuevo de las instalaciones. Así, con el apoyo de la Diputación de A Coruña “faremos o posible para que podamos continuar disfrutando do patrimonio histórico e cultural do que dispoñemos e que non e máis que a voluntade de poñelo en valor”.

O Encaixe no Camiño



La reapertura de las instalaciones de Faro Vilán será el próximo 28 de marzo, lo que garantiza que estará operativo durante las próximas vacaciones de Semana Santa, que es siempre una de las épocas fuertes en la localidad por la celebración de la Mostra do Encaixe.

Además, desde la entidad ya trabajan en la próxima edición de su evento tradicional O Encaixe no Camiño, que se celebrará en la localidad los días 26 y 27 de julio.