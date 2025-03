El espacio "Gourmet entre Encaixes" de la Mostra de Camariñas tendrá 14 puestos de venta

El espacio dedicado al sector alimentario ‘Gourmet entre encaixes’, que se estrenó con éxito en la última edición de la Mostra do Encaixe de Camariñas repetirá este año en el certamen, que se celebrará del 16 al 20 de abril. Contará con 14 puestos de venta: A Factoría do Lume, Aguas Portiño, As Cansorriñas, Avoamakika, Bico de Xeado, D’Troula, Embruxo, Ibéricos de Salamanca, Frigoríficos de Camariñas SL, Membrillo La Comarca, Pimentón la Ristra, Pura Locura, Quesos Artesanos Autor y Stolt Sea Farm.



En ese mismo espacio se situará el bar de la Mostra do Encaixe y se habilitará un lugar con mesas y sillas para que el público pueda degustar en el mismo lugar los productos que compre. Estará abierto desde el miércoles 16 de abril a las 15.00 horas hasta el domingo 20, en horario continuo, de 11.00 a 21.00 horas.

El Concello de Camariñas ultima la programación de la Mostra do Encaixe, con diferentes iniciativas alrededor de esta artesanía.