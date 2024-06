La CMAT incide en concienciar sobre los retos de la contaminación luminosa en la Costa da Morte

Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) advierte de la necesidad de concienciar sobre los retos de la contaminación luminosa en la Costa da Morte. Con esta finalidad organizó una jornada informativa en colaboración con el Concello de Cabana y la cofinanciación de la Diputación, a través de las ayudas a entes de gestión turístico de la provincia.



La jornada se celebró el pasado miércoles en el emblemático dolmen de Dombate, con las intervenciones de personal especializado en el campo de la física, la iluminación pública y el turismo. Asistieron los regidores de los 17 municipios del geodestino turístico Costa da Morte, así como personal técnico de los mismos y representantes de los empresarios de la zona a través de la Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM).



El primero en tomar la palabra fue el presidente de la CMAT y alcalde de Zas, Manuel Muíño, quien recordó que este tipo de jornadas “serven para que todas e todos, sector público e privado, nos concienciemos sobre o problema da contaminación luminosa. É importante escoitar ás voces expertas e deixarnos aconsellar polos profesionais que traballan día a día neste sector”.



A continuación intervino el físico baiés Jorge Mira, Catedrático de Física Aplicada de la USC, quien hizo hincapié en la necesidad de reducir la contaminación luminosa para mejorar la salud y el bienestar general. “Esta problemática vai máis aló do eido turístico, ten que ver co benestar da veciñanza. É un problema que é necesario abordar, pois unha noite escura forma parte do ciclo natural do ser humano. Por isto é importante controlala”.



También intervinieron Susana Malón, CEO de Lumínica Ambiental, y Miguel Barcelona, director nacional de mantenimiento y eficiencia energética de Ingesan. Malón abordó los aspectos más técnicos de la iluminación pública, en tanto que Barcelona se centró en asesorar a las asistentes sobre las ventajas que una empresa de servicios energéticos (ESE) puede ofrecer a la hora de modificar el alumbrado público para que los concellos puedan ser más sostenibles y eficientes.

Posteriormente se celebró una mesa redonda en la que se abordaron las oportunidades que el astroturismo ofrece para la Costa da Morte como Destino Starlight y en la que participaron el propio Jorge Mira; Marta Rodríguez, de la secretaría técnica de la CMAT; y José Muíño, alcalde de Cabana. Los tres coincidieron en la buena labor que realiza la CMAT par mejorar la concienciación sobre las oportunidades del astroturismo, no solo para desestacionalizar el turismo sino también como concienciación sobre la importancia de cuidar la luz nocturna.