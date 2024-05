El BNG de Cabana denuncia que el Gobierno chantajea a las familias por las obras de la guardería

El BNG de Cabana denuncia que el gobierno local chantajea a las familias sobre las obras de la escuela infantil que está previsto realizar de forma inmediata. Según indica el Bloque, estaba previsto que las actuaciones se realizasen con los niños dentro, cambiándolos de aula cuando fuese necesario, pero según su versión, “as obras son incompatibles cos usuarios mentras se fagan”, ya que requiere el cambio de la carpintería interior, puertas y ventas y la cubierta, que tiene planchas de fibrocemento con amianto.



El viernes las familias recibieron una encuesta para decidir si prefieren que las obras se hagan con los usuarios dentro o que cierren las instalaciones unos tres o cuatro meses, según denuncia el BNG, que cree que “este intento de chantaxe só busca enfrontar ás familias e eludir responsabilidades”.

Los nacionalistas afirman que las familias no pueden ceder al chantaje, ya que no hay garantía de seguridad para usuarios y trabajadores y anuncian que su grupo está estudiando otras alternativas posibles.

La próxima semana harán pública su propuesta “que estará baseada nomantemento do servizo ás familias e na seguridade das persoas usuarias”, según indican desde el Bloque