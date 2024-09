Unha xornada de sensibilización sobre “Mares circulares” reuniu en Lema ás principais entidades medioambientais de Galicia

Aínda que a última actividade a pé de praia será a ruta guiada por Xabier Maceiras desde Pedra do Sal ata Razo, prevista para este sábado 7, hoxe pechamos o programa Eu quero Razo-Baldaio reunindo no centro social de Lema ás principais entidades medioambientais de Galicia para participar na xornada de sensibilización Océanos, lixo mariño e economía circular. Mares circulares.



Ao acto asistiron tamén o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, e a xestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners, Gema Domínguez, que cualificou o proxecto Mares circulares como un dos máis ambiciosos da estratexia de sustentabilidade da compañía, This is forward, e explicou os tres grandes eixos arredor dos que xira.



O alcalde agradeceu esta primeira colaboración de Coca-Cola na iniciativa Eu quero Razo-Baldaio, impulsada desde a Concellaría de Medio Ambiente do Concello de Carballo, e agradeceu moi especialmente a implicación e o traballo desenvolvido ao longo destes seis anos polas entidades medioambientais representadas no acto. Nesta edición participaron Senda Nova, Adega, Hábitat, Limpocean e Ecovidrio, ás que se sumaron a Asociación astronómica IO, as deportivas Sysca e Balonmán Xiria e Protección Civil. Evencio Ferrero apelou á “tendencia natural que temos de quererlle sempre ao que temos máis preto” para aplicala á nosa costa e dala a coñecer polos valores que ten.



Durante a charla de sensibilización, Antonio Castro, director de proxectos de Chelonia, achegou á cidadanía unha imaxe real do problema do lixo mariño para as costas atlánticas e o feito de que o 80% desta procede da actividade que desenvolve o ser humano en terra firme. Destacou os efectos directos e indirectos que estes residuos teñen sobre praias, mares, ríos, lagos, e sobre as actividades que se desenvolven tradicionalmente nestes espazos. “Consideramos moi importante que a sociedade conte con información contrastada sobre os grandes problemas globais interconectados: lixos mariños e contaminación, cambio climático acelerado, perda de biodiversidade, e que, entre todos, impulsemos alternativas e solucións efectivas, nun marco de economía circular, polo futuro do planeta e de quen o habito”, indicou Castro.

A xornada finalizou cunha posta en común por parte de todos os asistentes mentres gozaban dunha Coca-Cola.



Sobre Mares circulares

Mares Circulares, tal como explicou Gema Domínguez, é un programa en rede con 3 eixos de actuación: limpeza en contornas acuáticas, sensibilización á sociedade mediante charlas como a que tivo lugar neste acto de peche, e fomento da economía circular e da I+D+i para axudar a aplacar o problema dos residuos mariños.

Mares Circulares é unha iniciativa impulsada por Coca-Cola en España e Portugal, nacida en 2018, que conta coa colaboración das asociacións Chelonia e Vertidos Cero, a Fundación Ecomar e a Fundación Aula do Mar Mediterráneo, e a liga para a Protecção dá Natureza (LPN), así como a Secretaría Xeral de Pesca do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.



Durante estes seis anos desde o seu lanzamento, Mares Circulares logrou recoller case 2.300 toneladas de residuo grazas á colaboración de 44.870 voluntarios. De forma paralela, os seus programas de sensibilización destinados á valorización da contorna natural chegaron xa a máis de 83.000 persoas. En 2023 realizáronse 175 actuacións de recollida e limpeza de residuos en praias e contornas acuáticos, 24 reservas mariñas e espazos naturais protexidos, ás que se sumaron oito limpezas submarinas.



O programa está aliñado cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible de Nacións Unidas, especialmente con:



• ODS 12: Produción e consumo responsable

• ODS 13: Acción polo clima

• ODS 14: Vida submarina

• ODS 17: Xeración de alianzas para o desenvolvemento sostible