Co gallo do Día Mundial Contra o Cancro, que ten lugar o próximo 4 de febreiro, o equipo feminino do Soneira SD, en colaboración coas Asociacións Contra o Cancro de Vimianzo e de Camariñas, e acompañados pola concelleira de Servizos Sociais, fixeron onte unha recadación mediante rifas durante o encontro co EFCC Juan Cabrejo.

O destinado grazas a esta iniciativa, será doado íntegramente á asociación, que agradeceu a todas e todos pola súa colaboración.