Ponteceso liquida las facturas atrasadas del consumo eléctrico de las anualidades 2022 y 2023

La corporación municipal de Ponteceso, en una sesión ordinaria celebrada en la noche del pasado miércoles, aprobó un reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de casi 175.000 euros.

Dicho montante se corresponde con las facturas del suministro eléctrico de las anualidades 2022 y 2023 que estaban pendientes de pago.



El acuerdo se adoptó con los votos a favor del grupo de gobierno– formado por el Partido Popular y el Partido Galego– y de Adiante por Ponteceso; la abstención de Apin; y el voto en contra del grupo municipal del PSOE.



Desde el equipo de gobierno recuerdan que se trata de “unha débeda herdada do anterior goberno municipal” y que con esta decisión el ejecutivo presidido por José Manuel Mato “reafirma o seu compromiso coa estabilidade económica do Concello e coa transparencia na xestión de recursos públicos”.



Los responsables municipales destacan asimismo que “esta acción forma parte dun esforzo global para sanear as contas municipais e evitar que este tipo de situacións se repitan no futuro, reforzando os mecanismos de control e previsión orzamentaria”.

Inciden además en que el pago de estas facturas permitirá seguir reduciendo el plazo medio de pago a proveedores, “que actualmente se atopa en 239 días e que segue á baixa dende que o actual goberno entrou a xestionar os recursos (de todos)”.



Otros acuerdos adoptados fueron la solicitud de desafectación de la escuela de Tallo para destinarla a local social de la parroquia. De igual forma, se pedirá a la Xunta la desafectación de otras dos viviendas de los maestros para darles un uso social.

La visión de APIN



Para José Manuel Pose Verdes, de la Agrupación Pondaliana Independente (Apin), el pleno solo sirvió para ver el enésimo enfrentamiento PP-PSOE: “Un combate nulo, marrulleiro, pouco edificante no que se tratou simplemente de ‘quen é máis guapo’ e ‘quen máis cacique’”.



“Aquí non se trata de mellorar a vida da xente, senon de conseguir unha limosna dos poderosos a cambio de pleitesía e despois dicir: ‘eso fíxeno eu’. Catro horas de falar e non decir nada, salpicadas de insultos, sobre todo do señor alcalde”, finaliza diciendo el edil independiente.

Problemas con la señal de televisión

Por otra parte, el PSOE de Ponteceso presentó este jueves en el Concello un escrito en el denuncia el mal funcionamiento de los repetidores de televisión, sobre todo en contextos de mal tiempo.

El portavoz del grupo, Lois Carballido, asegura que hay malestar entre los vecinos y pide al gobierno municipal la actualización de las “infraestruturas obsoletas”.