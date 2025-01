La lluvia adelanta la visita de los Reyes Magos por las calles de la comarca

Los Magos de Oriente más madrugadores ya llegaron a algunos lugares de la Costa da Morte, aunque condicionados por las condiciones meteorológicas. En Zas el fuerte viento obligó a suspender el recorrido por las parroquias ayer y hoy y sólo habrá recepciones en el pabellón Baio y el centro sociocultural zasense.

En A Laracha y Coristanco, sin embargo, prácticamente se mantuvieron los recorridos, que seguirán hoy si es posible. En el núcleo larachés se suspendió la ruta y hoy a partir de las 17.00 ya habrá fiesta en el pabellón del IES Agra de Leborís, donde Sus Majestades concluirán su periplo.



En Carballo los Reyes llegaron ayer a Bértoa y remataron con un chocolatada en el centro social con pan de huevo, organizado por las asociación de vecinos Santa Eufemia. Para hoy está previsto el habitual recorrido desde el centro comercial Bergantiños hasta la Praza do Concello. En la plaza habrá animación con Picadiscos Marifaltri a partir de las 19.00, a la espera de la recepción oficial. También habrá cabalgata en Ardaña, con chocolatada en el centro social, en A Brea y en Berdillo. Los Reyes estarán el lunes en Cances, Lema y Sofán.



En Cabana se desplazarán en tren si se pueda garantizar su seguridad, y finalizarán con la recepción en el pabellón. Lo mismo ocurrirá en Laxe, con recepción en el polideportivo; y también en Malpica, en caso de que no se haga el recorrido por el casco urbano, Buño y Leiloio.

En Ponteceso la recepción se traslada al edificio de las Escolas, tras un recorrido por el pueblo; al igual que en Fisterra. También en Vimianzo será la recepción en el pabellón y las carrozas no podrán desplazarse por las parroquias. En Cee, Corcubión, Dumbría y Cerceda en principio mantienen los lugares, al igual que Muxía y Camariñas, con recepciones a cubierto. En Mazaricos si no puede hacerse la tractorada la fiesta se traslada al recinto de A Picota, al igual que en Santa Comba.