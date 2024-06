Hugo Iglesias Docampo | “En Galicia tenemos todos los ingredientes necesarios para ofrecer un turismo de la más alta calidad

Si por algo se caracteriza Hugo Iglesias Docampo (A Coruña, 1980) es por su inquietud a la hora de acometer nuevos proyectos. Si en 2012 creó Miramar Cruises, una de las empresas líder en la venta de cruceros gracias a su amplia oferta y experiencia en el sector, el emprendedor ahora afronta un nuevo reto con Porto Cabana, un complejo turístico creado por Miramar Stays que apuesta por el turismo de calidad en un entorno incomparable, Cabana de Bergantiños.

¿Cómo surge este proyecto ?



Es la convergencia de varias cosas. Primero, la confianza que tenemos en el sector turístico, en el que llevamos trabajando quince años. Segundo, la confianza que tenemos en Galicia y, ya dentro de Galicia, en las Rías Altas, en la provincia de A Coruña. Y tercero, la pasión que tenemos por viajar, por el diseño y por hacer las cosas bien y de una forma sostenible. Todo eso confluye en un punto donde se nos van presentando algunas oportunidades y las vamos seleccionado, hasta que al final llegamos a este proyecto, en el que ya llevamos trabajando con una casa rural un año y medio. Vamos a inaugurar en julio una serie de apartamentos turísticos en Ferrol así como en Porto Cabana. Los de Porto Cabana son un poco la estrella del proyecto, tanto por su ubicación como por los servicios que vamos a ofrecer.

“Buscamos un perfil con un cierto nivel cultural que se interese por la gastronomía y cultura de Galicia”



¿Por qué ha apostado usted por Cabana de Bergantiños?



Cabana de Bergantiños cumple con todas las referencias con las que queremos trabajar: ubicación, diseño y sostenibilidad. Fue un amor a primera vista. Es un complejo que incluye un balcón frente al mar, al lado de la playa, y está situado en un entorno incomparable de la Costa da Morte que pasa por delante de la Ruta dos Faros, de los dólmenes y de espacios naturales increíbles muy poco masificados. Es ahí donde queremos actuar, en lugares no masificados donde se pueda ofrecer y demandar un turismo de calidad, que es el que nos interesa.

Es una alternativa al turismo de sol y playa.



Absolutamente, no tiene nada que ver. De hecho, no es el prototipo de perfil que nos interesa, ese turista que busca simplemente una ubicación cerca de la playa para estar todo el día en ella. Buscamos un perfil de un cierto nivel cultural que se interese por la gastronomía y el patrimonio de Galicia así como por el de los pueblos de los alrededores. Un turista que, por ejemplo, un día se coja el coche dos horas y se vaya a la Ribeira Sacra, que otro día se venga a A Coruña, otro a Santiago... En definitiva, buscamos un perfil que quiera conocer sitios menos referenciados a nivel turístico.

Parece que el objetivo es dar a conocer Galicia al mundo.



Sí, hay que acabar un poco con esa idea de Galicia de “qué bien se come y todo por 20 euros”. Queremos desmitificar y enterrar todo eso porque, primero, ya no es verdad y, segundo, ya no estamos para eso aquí. En Galicia tenemos todos los ingredientes para ofrecer un turismo de la más alta calidad y es algo que queremos implantar en nuestro complejo.

¿Cómo está configurado este complejo turístico?



Tenemos quince chalés, cada uno con una capacidad máxima de seis personas, y tres apartamentos con una capacidad máxima de dos personas. Hay unas zonas comunes en forma de ‘invernaderos’ de cristal para darle un poquito de alma al complejo. Son dos ‘invernaderos’ en el jardín interior, que sirven para realizar actividades comunitarias. Por ejemplo, si a un matrimonio le apetece conocer a alguien más podrán ir allí y comer, porque disponemos además de una barbacoa. También hay zona ‘lounge’ donde poder tomarse una copa o un café por la tarde. Además, estamos incorporando una zona ‘wellnes’ bajo reserva donde podrán confluir varias personas. Por ejemplo, una familia o un grupo de amigos tendrán la opción de reservar la zona para ellos solos. Podrán disfrutar de sauna, jacuzzi, tumbonas o tomar un aperitivo. Dentro de los 16 chalés hay cinco que tienen acceso directo a estos servicios. Su diseño está completamente renovado, tienen un jacuzzi con vistas panorámicas en la terraza superior y un jardín privado con un tepe natural que aporta un toque de comodidad y privacidad a esos clientes. Además, estos cinco chalés tienen acceso directo a unos espacios fuera del complejo situados a unos 20 metros. Se trata de un gimnasio y dos piscinas, una interior (disponible todo el año) y otra exterior (solo en temporada).

Prácticamente es como estar en tu casa, pero de vacaciones



Sí, creemos que hay una tendencia muy importante de un perfil de turista al que queremos llegar que busca casi más el alojamiento y, a partir de él, hacer su vida. Es un tipo muy interesante para nosotros, porque valora el diseño, los servicios que puedas dar y la sostenibilidad del recinto. Creo que estamos encaminando el proyecto hacia esos objetivos.



¿Qué le ha llevado a dar el salto desde Miramar Cruises?



Miramar Cruises es un proyecto en el que llevamos ya sumergidos doce años y que ha sido exitoso a base de mucho trabajo. Nos hemos convertido en líderes en la venta de cruceros en España por varios motivos: por diversificar y por tener otras miras, otros proyectos, otras ilusiones. Tenemos claro que Miramar Cruises es la matriz y el motor de todo. Llevábamos muchos años teniendo en la cabeza este proyecto y ahora se nos ha presentado la oportunidad de materializarlo, y no de una forma aislada y singular, sino como un conjunto de alojamientos completamente diferenciados entre sí, tanto por la propia ubicación como por su tipología. Queremos darle así sentido al proyecto, porque no podría llamarle así a esto si tuviera solo dos pisos turísticos en A Coruña. Esto toma cuerpo y excelencia con diversos alojamientos, pero todos con la misma filosofía y unificados entre sí.