Los diputados provinciales del BNG trasladan sus líneas de trabajo al Consello Comarcal

El local comarcal del BNG de Bergantiños acogió en la mañana de este sábado una reunión de trabajo entre el grupo provincial del BNG en la Diputación de A Coruña y el consello comarcal de Bergantiños.



Durante el encuentro, los diputados y diputadas trasladaron las principales líneas de trabajo en las áreas gobernadas por los nacionalistas y las líneas de subvenciones a las que se puede optar desde los ayuntamientos.



“Trátase do primeiro encontro que facemos destas características”, explicaba el vicepresidente y deputado de Turismo, Xosé Regueira, “e esperamos que nos sirva tanto para poñer en valor o traballo que facemos dende a Deputación, coma para que sexa de utilidade para traballar nos diferentes concellos”.



Más de una veintena de asistentes y representantes de los siete ayuntamientos de Bergantiños conocieron la estrategia política y el trabajo del BNG en la Diputación de A Coruña, en un acto organizado por el responsable comarcal, Xosé Manuel Pose, que contó también con la participación de la vicerresponsable de Bergantiños, Maruxa Suárez, y de la jefa de gabinete del grupo provincial, Silvia Seixas.



El objetivo era ofrecer información práctica para que los ayuntamientos puedan acceder a las diferentes líneas de subvención y recursos que la Diputación ofrece. “Trasladar dun xeito sintético todas as liñas das áreas de goberno do BNG ás que se poden optar, para que os e as concelleiras teñan coñecemento das mesmas e poidan xestionalas dende os seus municipios dun xeito eficaz e, por suposto, beneficioso para a veciñanza”, expuso Pose Lema.



Por lo que respecta a la representación provincial, Xosé Regueira (áreas de Turismo e Promoción Económica) habló de las subvenciones al personal técnico de turismo, así como a los entes de gestión de los geodestinos y a festivales de interés turístico, además de las de promoción económica.



Xosé Penas (Patrimonio e Contratación) se refirió a la gestión del patrimonio provincial y de las futuras líneas de ayuda en materia de patrimonio, así como al trabajo de contratación que se hace desde el área que lidera.



Cristina García (Plans provinciais e asistencia a municipios e igualdade) explicó las inversiones del Plan Único, “a principal ferramenta de financiamento de obras e servizos dos concellos”, así como los criterios “absolutamente obxectivos” de reparto; “establecidos polo BNG para que todos os concellos poidan acceder aos fondos independentemente da súa cor política, en base a uns criterios cuantificables e medibles, a diferencia de como se viña facendo”.



Natividad González explicó las políticas culturales de la Diputación, todo “un referente”.



Los representantes comarcales valoraron muy positivamente el encuentro “que nos serviu para saber cal é o traballo que se fai dende a Deputación e tamén para contar con información útil para aplicar en cada un dos nosos concellos, que nos permite facer unha política moi positiva para veciños-as”, apuntaron.