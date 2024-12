El conjunto arquitectónico de las Torres de Cillobre ya es de titularidad municipal

El Concello de A Laracha ya es el nuevo titular del conjunto arquitectónico de las Torres de Cillobre, una vez que el ente local ha completado el procedimiento de expropiación de todos los terrenos vinculados al mismo– que suman 2.655 metros cuadrados– con el pago a los anteriores propietarios de una compensación de 54.000 euros tras proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación. Dicho desembolso procede íntegramente de fondos municipales.



El alcalde, José Manuel López Varela y los concejales José Ramón Martínez Barbeito y Patricia Bello, visitaron este miércoles el nuevo recinto adquirido por el Ayuntamiento, en el que se conservan la vivienda de la torre y una parte del muro perimetral, además del hórreo anexo, que también pasa a ser de titularidad pública.



El regidor se declaró “moi satisfeito por lograr que un dos elementos arquitectónicos e históricos máis destacados do concello xa forme parte do patrimonio municipal”. López Varela recordó que “as Torres de Cillobre xa se incluíran hai anos no Plan Especial de Patrimonio Cultural co obxectivo de garantir a súa máxima protección” y anunció que, una vez que ya está concretada la compra de los terrenos, el Concello avanzará en el diseño de actuaciones para su puesta en valor.



Las torres de Cillobre conforman uno de los símbolos de A Laracha al aparecer representadas en el escudo municipal, lo que pone de manifiesto su relevancia histórica en especial durante la época feudal, en la que pertenecieron a familias nobles.l