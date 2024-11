Los concellos de la Costa da Morte recibirán 17,6 millones de euros del POS+ provincial para 2025

Los dieciocho municipios de la zona dispondrán el próximo ejercicio de 2025 de un total de 17.645.487,87 euros para invertir en proyectos de obras y servicios, e incluso programas sociales. La Diputación celebró este viernes el pleno correspondiente al mes de noviembre en el que se aprobó el Plan Único (POS+) 2025, con un presupuesto récord de 86 millones refrendado por unanimidad de la corporación.



El presidente, Valentín González Formoso, destacó que será el mayor presupuesto inicial del POS “desde a súa creación no ano 2017 e permitirá que os concellos dispoñan, a partir do 1 de xaneiro de 2025, dun 72% máis de fondos da Deputación para o financiamento de obras, servizos públicos ou tamén programas sociais”. El responsable provincial subrayó que el Plan Único se consolidó, en los últimos años, como una herramienta esencial para los municipios, ya que les proporciona “un marco estable de financiamento e recursos económicos que poden xestionar con total autonomía permitindo atender as súas necesidades máis inmediatas e acometer proxectos estratéxicos a medio e longo prazo”.



El reparto de la inversión por concellos es la siguiente: Carballo (2.400.792,78 euros), Santa Comba (1.563.606,80), Vimianzo (1.320.997,54), A Laracha (1.265.833,27), Mazaricos (1.165.983,10), Coristanco (1.138.685,94), Zas (1.065.814,90), Muxía (976.889,18), Ponteceso (906.948,64), Cerceda (881.076,65), Dumbría (879.252,04), Cabana (819.407,31), Cee (758.183,09), Malpica (691.396,14), Camariñas (604.197,28), Fisterra (484.320,62), Laxe (472.455,04) y Corcubión (249.647,55 euros).

Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad cuatro proyectos de mejora en seis carreteras de titularidad provincial por un total de 950.758,25 euros. Una de las actuaciones aprobadas es la dotación de una nueva capa de rodadura para el vial entre Ponte do Porto y Camelle, en el municipio de Camariñas, por un total de 342.477 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Entre los punto kilométricos 0+805 y 4,+165 de la DP-1601 se mejorará la capa de rodadura con bituminosa en caliente, previos trabajos de roza de los márgenes, limpieza de arcenes y apertura de cunetas. También se renovará el drenaje transversal entre los puntos kilométricos 3+568 y 3+793.