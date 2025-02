La comarca prepara una programación especial para homenajear a Rosalía de Castro

El Concello de Carballo planea los actos para conmemorar el Día de Rosalía de Castro en el municipio, que se llevarán a cabo a lo largo de esta semana. Desde el ayuntamiento carballés afirman que “Rosalía de Castro ten unha presenza permanente no noso concello a través do rueiro” y, desde el año 2023, “dun fermoso xardín situado na beira do río Anllóns”. Este enclave, será de nuevo el escenario de los actos de celebración para este día.



El Concello sostiene que el objetivo de este año es poner en valor la figura de Rosalía de Castro desde un punto de vista teórico y artístico, implicando al alumnado de 4º de Primaria en una serie de actividades que contarán con la participación del grupo musical Raiceira, formado por gente joven que no sólo tiene interés en la difusión de nuestra música tradicional, sino también de la lengua y la cultura gallegas.

En total participarán en la actividad 360 niños y niñas de los colegios A Cristina, Nétoma-Razo, Xesús San Luís Romero, Bergantiños, Canosa-Rus, y Fogar.



Ayer, el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, quiso acercarse también a una de las actividades, coincidiendo con la visita del San Luís Romero.



Junto a Marta Álvarez, cantante y percusionista, Hadrián García, a la voz y clarinete, y Adrián Méndez, con la gaita, los niños y niñas realizaron una visita guiada aproximada de 45 minutos de duración por el Xardín de Rosalía. Primeramente, disfrutaron de actividades que les acercaron a la vida y obra de Rosalía de Castro de una manera lúdica. Y en una segunda parte centrada en la dinamización musical, interpretaron los poemas ‘O moucho’ y ‘Adeus ríos, adeus fontes’. Para la preparación previa de la actividad, se envió a cada centro el material didáctico correspondiente.



Esta propuesta, impulsada desde la Concellaría de Normalización Lingüística, se complementa con las actividades que se desarrollan en los propios centros educativos.



Música en A Laracha



El Concello da Laracha también conmemorará esta fecha con el propósito de poner en valor la obra de la poetisa y novelista compostelana, así como de divulgar su legado.



A Laracha se suma al Día de Rosalía ofreciendo un concierto infantil titulado ‘Cantamos con Rosalía!’, de Luis Vallecillo, el próximo domingo a partir de las 12.00 horas en la Casa da Cultura del municipio, con entrada libre y gratuita para el público asistente.