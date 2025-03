Los clubs de salud de Cee y Vimianzo fomentarán la salud integral de enfermos de cáncer y sus familias

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la provincia de A Coruña presentó ayer la nueva edición de los Clubs de Salud, a los que se incorpora el concello de Cee y repite el de Vimianzo. Con este programa de intervención sociocomunitaria para las zonas rurales se trata de fomentar la salud integral de pacientes oncológicos y sus familias en todos los ámbitos. Así, se trata de mejorar la salud física, emocional y social de los pacientes, supervivientes y familiares, además de facilitar el acceso a recursos que están más limitados en el ámbito rural para conseguir la equidad entre todos los afectados.



El presidente provincial de la AECC, Manuel Aguilar, destacó que la incorporación de nuevos municipios a los Clubs de Salud significa que “más personas en los entornos rurales podrán acceder a este espacio de apoyo, más familias podrán encontrar acompañamiento y estaremos en más localidades para ofrecer una atención más cercana y adaptada a su realidad”. El cáncer, aseguró, “es cosa de todos: todos somos necesarios y es una realidad que nos afecta a todos”, al tiempo que destacó como clave del éxito la colaboración entre las distintas administraciones y entidades.



Manuel Aguilar subrayó que la asociación quiere estar presente “para ofrecer apoyo donde a veces no se llega y facilitando herramientas para que cada persona tenga más calidad de vida, sin importar dónde viva”.



La alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, también elogió la puesta en marcha de este nuevo servicio en su municipio. “Os Clubs de Saúde son unha gran noticia que implica a ampliación dos servizos de saúde no noso municipio e que vai mellorar a calidade de vida dos pacientes, ademáis de xerar tribus entre os participantes. Trátase dunha iniciativa fundamental”, destacó.



En líneas similares se expresó su homóloga de Vimianzo, Mónica Rodríguez, para quien es un “orgullo participar en iniciativas coma esta, que poñen o foco no benestar das persoas” y subrayó el “impacto positivo” que tuvo en la población la primera edición. Indicó que gracias a estos clubs se crea una red de apoyo “fundamental para que as persoas afectadas e as súas familias saiban que non están soas” .

Resutados "espectaculares" en Vimianzo



La directora del departamento territorial de la Consellería de Sanidad en A Coruña, Cristina Pérez Fernández, también quiso hacer una “una declaración pública del alto valor sanitario de los Clubs de Salud, que forman, informan, acompañan y tienen grandes resultados en salud”, además de elogiar el papel de la AECC. Para Cristina Pérez se trata de “un aliado estratégico de enorme valor para las instituciones sanitarias porque pone en marcha numerosos proyectos que mejoran la vida de los pacientes con cáncer dando respuestas ambiciosas a problemas complejos.



La jefa del servicio de Atención Primaria en Vimianzo, Teresa Castro, también señaló la importancia de estos clubs, que “fomentan a intervención comunitaria e mellora os déficits que existen na atención no medio rural. Tras la experiencia del pasado año, indicó que los “os resultados foron espectaculares, con gran satisfacción das participantes e un impacto evidente na saúde da poboación”.



Magdalena Amigo, una vecina de Vimianzo que acudió como paciente al club destacó el gran aprendizaje que supuso, sobre todo en “cosas que no hacíamos, pero que son muy importantes, como el ejercicio, la dieta o la atención psicológica”. Aunque en su caso tenía todo el apoyo de la familia, “las experiencias que compartieron los demás me resultaron muy enriquecedoras”, al notar que vivieron lo mismo que ella, por lo que recomienda a todo el mundo a acudir al club.

El Club de Vimianzo empezará a andar el martes 1 de abril y el de Cee el miércoles 2, a las 17.00 horas en los respectivos centros de salud. Habrá una sesión semanal hasta el mes de noviembre.