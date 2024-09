El castro larachés de Santa Baia, en el proyecto "Roma no Finis Terrae" de la Diputación

La Diputación de A Coruña presentó ayer en la sede provincial “Roma no Finis Terrae”, un proyecto de investigación que busca ahondar en el conocimiento sobre la presencia del ejército romano en los confines del continente europeo. La iniciativa fue financiada por la Diputación, a través del departamento de Patrimonio y dirigido desde la Universidad de Salamanca, con la participación de la empresa Tempos Arqueólogos y el colectivo de investigación Roman Army.



El equipo de trabajo excavó dos importantes yacimientos, uno de ellos ubicado en la Costa da Morte, el castro y campamento de Santa Baia, en el municipio de A Laracha, y la fortificación de Castrillón, en el concello coruñés de Touro. En la presentación de este proyecto participaron el diputado de Patrimonio, Xosé Penas, y tres de los miembros del equipo ejecutor: el director del proyecto, Xosé Manuel Costa-García, profesor de Arqueología en la Universidad de Salamanca; el director arqueológico, Francisco Alonso Toucido, doctor en Historia, Geografía e Historia de Arte por la Universidad de Santiago de Compostela (USC); y el responsable de divulgación, Manuel Gago, periodista, escritor y profesor asociado en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la USC.



“Dende a area de Patrimonio, en colaboración nesta ocasión co departamento de Cultura, sabemos da importancia do patrimonio como radiografía do que é e foi o noso país”, afirmó Penas. “Por iso somos conscientes da relevancia cultural, social e mesmo económica de coñecer esa inmensa parte do patrimonio que aínda agarda por nós baixo as nosas penas ou os nosos montes. E niso traballamos: en potenciar, visualizar o patrimonio coñecido e por en valor e sacar á luz o que aínda non coñecemos tanto”, subrayó.