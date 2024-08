La Carballeira de Zas, en el top de las fiestas del fin de semana

Las fiestas continúan un nuevo fin de semana en la Costa da Morte, con la Carballeira de Zas liderando el ránking. Hoy comienza uno de los principales festivales folk de Galicia, en su 39 edición. A partir de las 21.00 horas la música empezará a sonar en la Carballeira de Velar de la mano de Amparanoia, Javi Maneiro -exmiembro de Herdeiros da Crus- y Rebeliom do Inframundo, referente del rap gallego a nivel estatal.



Aunque la primera jornada ya congregará a cientos de fieles de la Carballeira, el sábado es el día grande, con una fiesta continua. Guadi Galego, Fanfarria Taquikardia y A Gramola Gominola para animar a los más pequeños serán las primeras actuaciones de mañana en la sesión vermú, donde no faltará la tradicional mejillonada.



La tarde seguirá con la Foliada de grupos de música tradicional, la banda De Ninghures y a partir de las 22.00 horas los conciertos de Os do Fondo da Barra, The O´Reillys and The Paddyhats, Mondra y Storrentos.

Este viernes también continúa la programación del Verán Cultural de Carballo, con el concierto de la Banda Xangai, que dirige Xurxo Souto (22.30). Y mañana empiezan las fiestas de Verdillo, que anticipan hoy el IX Memorial García López a las 20.30 horas.

Más citas



En Vimianzo arrancan las fiestas del verano con Cinema, discoteca Full y dj Rokiño, que seguirán hasta el domingo.



En Muxía la Coral Virxe da Barca anticipa esta noche el Mercado de las Rutas do Mar que se celebra el sábado y domingo.



En Cee continúa la programación de Música nas Prazas y esta noche llegan Los Alcántara con su guateque tour versionando a artistas de todos los tiempos.



En Buño (Malpica) empieza Santa Filomena con una paella esta noche y el grupo Eureka, que siguen hasta domingo.



Además, en Caión (A Laracha) se preparan para la carrera de Carrilanchas de mañan ay la Festa do Mexillón.