Cañizo achaca ahora su renuncia al “incumplimento sistemático” del PP

La renuncia (o el cese) de Alfredo Cañizo a seguir formando parte del grupo de gobierno de Malpica sigue dando que hablar.

Aunque en un principio tanto el edil independiente como sus ya exsocios del PP parecían haber optado por no hacer mucho ruido, la insistencia del interesado en asegurar que fue una renuncia voluntaria y la de los populares en hacer ver que la decisión obedeció a un cese ordenado por el alcalde, Eduardo Parga, ha hecho saltar por los aires ese pacto tácito al que supuestamente habían llegado las dos partes.



Así se desprende del duro comunicado que ayer hizo público el edil de Alternativa dos Independentes en el que asegura que el motivo principal de su dimisión fue “o incumprimento sistemático de todos os acordos asinados notarialmente co Grupo Popular para esta lexislatura”.



También reitera que fue una decisión tomada “sen presións” ni “indicacións” y que tenía tomada hace tiempo.

“Todas as manobras posteriores do PP, argallando un cese nunha hora para eludir as súas responsabilidades, que nunca foron quen de encarar, non son mais que estertores dun equipo de goberno incapaz de xestionar axeitadamente as súas competencias”, añade Cañizo.

Ataque a Area de Mallas



El ya exconcejal de Servizos, Turismo, Festexos e Mostra de Olería también alude al conflicto surgido entre él y la comisión de las Festas do Mar, que acabaría renunciando a organizarlas.

Cañizo reconoce que ese enfrentamiento fue el “desencadeante último dos acontecementos”, pero responsabiliza del desencuentro a la comisión en su versión de lo ocurrido.



Señala así que por parte del Concello no hubo prohibición alguna para que la Asociación Area de Mallas no celebrase las Festas do Mar, algo que achaca a una “decisión unilateral” de los organizadores, quienes en la última reunión mantenida en la Alcaldía y, ante la insistencia del edil para que diesen a conocer el programa a fin de preparar el dispositivo de seguridad, “afirmaron que non tiñan aínda nada contratado, a dúas semanas vista”.



Por contra, desde el Concello se les explicaría que ya tenían todo preparado: permisos, banda, seguro de responsabilidad civil para la procesión...”.



También se les haría saber que este año el Concello no iba a asumir gastos derivados de la instalación de carpa, generadores, casetas, etcétera, según Cañízo, para tratar por igual a las comisiones de todas las parroquias.



De igual forma, se les indicaría que al Concello no le parecía adecuado el montaje de barras en distintos puntos del pueblo por la competencia que suponía para la hostelería, si bien, recalca el edil, “montáranos (siempre) onde tiveron a ben e nunca se lles impediu”.



Por todo ello, no ve motivos objetivos para la renuncia de la asociación a organizar los festejos y añade que las consecuencias de tal proceder “son ben coñecidas por todos: continuas descalificacións e insultos en redes sociais, ataques intolerables á miña familia, pintadas na miña casa...., todo desde a carraxe que no pobo provocou a súa decisión”.



Cañizo finaliza anunciando que emprenderá acciones legales contra todos aquellos “que me vilipendiaron”.