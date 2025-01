Belén do Campo visita el CPI de Cabana para animar a participar en un concurso de videos para redes sociales

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, visitó el CPI As Revoltas de Cabana, acompañada por el alcalde del municipio, José Muíño, y por la directora territorial de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Pilar Arias, al objeto de animar al alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a participar en la primera edición del concurso #ParqueVibras, que tiene por objetivo hacer vídeos originales para Instagram, TikTok o Youtube que se centren e inspiren en alguno de los 6 parques naturales de Galicia —Fragas do Eume; Complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán; Monte Aloia; Baixa Limia-Serra do Xurés; O Invernadoiro y Enciña da Lastra—.

Belén do Campo anunció que se informará a los centros educativos de la provincia para incentivar la participación en este concurso.



La representante del Gobierno autonómico explicó que esta iniciativa cuenta con una página web propia (parquevibras.gal) para canalizar toda la información disponible y gestionar las inscripciones de los participantes, que se podrán hacer también a través del centro educativo.



En este sentido, Do Campo explicó que el plazo para poder inscribirse—de forma individual o en grupo— está abierto hasta el 2 de febrero y para presentar los videos será hasta el próximo 3 de marzo.

Las propuestas deberán incluir en el momento de su publicación en cualquiera de las tres redes señaladas los siguientes hashtags obligatorios: #ParqueVibras, #ConcursoNaturezaGalicia y #DescubreParquesGalicia.



Asimismo, Belén do Campo puntualizó que aunque la temática tendrá que estar relacionada con la red de parques naturales de Galicia, los participantes tendrán libertad para gestionar los contenidos, que podrán incluir imágenes de alguna ruta peatonal, bailes, gráficos o memes, entre otros elementos.



Habrá tres categorías: creatividad, viralidad y valor divulgativo. El día 22 de abril se darán a conocer los 12 finalistas —4 para cada una de ellas— y a partir de ahí se escogerán los tres videos premiados teniendo atendiendo a la propuesta más original, la que recibió un mayor número de likes y la que contribuye a difundir mejor los valores del patrimonio de la comunidad gallega.



El concurso finalizará con una gala de entrega de galardones prevista para el 24 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día Europeo de los Parques Naturales.

Los tres ganadores recibirán como premio una excursión guiada para todos los alumnos de su clase a uno de estos espacios protegidos.



La delegada destacó que el objetivo de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático con este concurso es dar a conocer el patrimonio natural gallego.

En este sentido, destacó la importancia de este tipo de actividades, que animan a participar a la juventud apelando a su lado más creativo y a sus conocimientos sobre las redes sociales para sensibilizarlos y “despertar la conciencia ambiental” de las nuevas generaciones sobre la riqueza del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia y en concreto de sus seis parques naturales.