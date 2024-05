Ayuntamiento de Val do Dubra y vecinos se unen contra el proyecto del vertedero de Niveiro

Cada vez son más las voces que se oponen al proyecto del vertedero de Niveiro, a pesar de que la iniciativa empresarial está respaldada por una sentencia judicial.



El pasado jueves y con anterioridad a la reunión ordinaria de la corporación municipal, se llevó a cabo una concentración de protesta que tuvo un amplio seguimiento vecinal. También participaron los miembros de la corporación; la alcaldesa de Trazo, Fina Suárez; y representantes de la Asociación Medioambiental de Niveiro.



Este viernes, coincidiendo con la festividad de As Letras, el Ayuntamiento y el colectivo medioambiental convocaron una reunión informativa que tuvo un amplio seguimiento.



En el transcurso de la misma, el alcalde de Val do Dubra, Diego Luis Díaz, en nombre del gobierno y de la corporación municipal, transmitió su voluntad de “agotar las distintas vías judicial, administrativa y social para evitar que una instalación de este tipo se emplace en Val do Dubra ya que no aportará ningún beneficio ni a nuestras parroquias ni a los municipios limítrofes”.



También informó de que en estrecha colaboración con la asociación Niveiro están trabajando en la búsqueda de alternativas para la defensa conjunta del interés general. El alcalde recordó igualmente que ya se presentaron las correspondientes alegaciones contra el fallo judicial que ratifica la compatibilidad urbanística del proyecto, a la vez que anunció que seguirán trabajando en las vías administrativa y judicial.



Los dirigente del colectivo Niveiro también expresaron su rechazo frontal a un vertedero “que intentan encubrir como ‘rehabilitación’ de una vieja cantera”. Para ellos, la referida rehabilitación “no se hace enterrando basura en medio de las casas de los vecinos... que en algunos casos viven de sus animales, más de 1.000 cabezas de ganado de leche”.



La entidad medioambiental lleva dos años luchando contra un proyecto que califica el mismo de “atropello” y que sólo beneficia a una empresa privada, “a costa de la salud de los vecinos” y del medio ambiente.