El apagón sigue dejando incidencias en la Costa da Morte

Las consecuencias del apagón del lunes aún se dejan sentir en la Costa da Morte. Más allá de la lenta recuperación de algunos servicios, como el de telefonía fija, el fallo eléctrico ha causado incidencias en varios servicios municipales que los ayuntamientos han tenido que resolver sobre la marcha.



En Zas, el apagón provocó una grave avería en el depósito de agua situado en O Sixto y que afectó al suministro en los lugares de O Sixto, Carreira, Gándara, Lamas, O Allo, el parque industrial, San Cremenzo, Castro, A Cebola y Xerne. Según informó el Concello, “o apagamento eléctrico e a mala cobertura telefónica que houbo ao longo do día de onte (por el lunes) provocou unha desconfiguración do software que xestiona a estación do bombeo provocando dita avaría”. La avería fue solucionada a lo largo de la tarde.



En Laxe, siguen haciendo los controles en el agua de la traída, ya que el apagón provocó turbieza en el agua. Los primeros análisis del servicio relevaron que el agua sigue siendo potable y apta para el consumo.