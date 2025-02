Este ano todos os nenos, novos e adultos de Galicia coñecerán o labor inestimable que ao longo de moitos anos fixeron as pandeireteiras de Mens, Muxía e Cerceda pola preservación do galego. Labor polo que este ano serán as grandes homenaxeadas do Día das Letras Galegas. Para a ocasión, a RAG en pleno desprazarase a Malpica, que se vestirá de gala para a ocasión.