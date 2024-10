A Coruña es la ciudad de los independientes. Entendidos estos como los que viven solos. Tres de cada diez hogares los habita una única persona, la mayoría, de la tercera edad. Lo que es maravilloso para no soportar manías ajenas, pero es terrible si la soledad no es deseada. Igual la solución es que los mayores compartan piso. Por ejemplo, con jóvenes que no encuentran vivienda. Dos por uno.