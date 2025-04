Al celeste Iago Aspas la frustración por la derrota le ha salido a borbotones y ha lamentado que el Espanyol sea “un equipo pequeño” que va a Balaídos a encerrarse en su área. Ya se ha encargado el exdeportivista Edu Expósito de recordarle que “el grande de Galicia es siempre blanquiazul”. Efectivamente, la grandeza no es solo cuestión de categoría. O sí, pero no de la que se refiere a la competición deportiva.