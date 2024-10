Ante el riesgo de catástrofe, la clave es estar ubicado

La sociedad coruñesa se dividía ayer en dos grupos: los que comentaban en qué situación les había pillado la alerta del simulacro organizado por la Xunta (cuanto más incómoda más mejoraba la anécdota) y los que no habían recibido aviso alguno. Y así descubrimos que buena parte de los vecinos no tiene activada la ubicación en su teléfono móvil y ahora muchos se encuentran en la situación de tener que decidir entre mantener ese resquicio de privacidad digital a costa de arriesgarse a ser los últimos en enterarse de una hipotética advertencia de seguridad y permitir que todo tipo de empresas sepa dónde está en cada momento y cuáles son sus patrones de movilidad. Aunque si la realidad es como la prueba de ayer, no habrá coruñés que no reciba al menos media docena de mensajes analizando la experiencia. Ante el apocalipsis, la alarma son los grupos de WhatsApp.