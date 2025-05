Zas conmemora o centenario da morte de Labarta Pose

O Concello de Zas conmemora o centenario do falecemento do escritor Enrique Labarta Pose o vindeiro 13 de maio, nun acto que se celebrará na Praza Jorge Mira de Baio. Alí descubrirase un monumento conmemorativo e farase un acto simbólico do seu enterro.

Tamén se dará lectura ao poema “Que me enterren aló!”, coa participación do alumnado dos centros educativos do municipio.

O acto será a partir das 11.00 horas, aberto á cidadanía. O Concello continúa divulgando a figura do autor co fin de que sea homenaxeado no Día das Letras Galegas