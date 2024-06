El colegio Labarta Pose de Baio celebra su medio siglo de vida

“Cincuenta anos son moitos anos”. Así lo indicaba ayer la directora del CEIP Labarta Pose de Baio (Zas), Sinda Cundíns, durante la celebración del 50 aniversario del centro. El colegio baiés cumplió el medio siglo de vida y ayer lo festejó por todo lo alto, tras un curso marcado por diferentes actividades conmemorativas.



En el acto de este sábado estuvieron muchos docentes que pasaron por el centro, alumnos y familias, y otros en el recuerdo al no poder asistir. Durante la ceremonia fueron relatando las diferentes etapas por las que pasó el colegio y la evolución sufrida en estos 50 años en todos los ámbitos. “Cambiamos as tizas e encerados por paneis dixitais interactivos, as máquinas de escribir por ordenadores, as enciclopedias por wikipedia e internet, e agora, coa intelixencia artificial que permite liberarnos de tarefas rutinarias para adicarnos a tarefas creativas...”. Así resumía Sinda Cundíns algunas de las grandes transformaciones que sufrió el sistema educativo en 50 años.



También el catedrático Jorge Mira, baiés y antiguo alumno del centro, repasó la evolución que experimentó la sociedad gracias al “ascenso por educación”. Subrayó que el cambio siempre es positivo de una generación a otra, pero en el caso concreto de la gente de su generación comparada con la de sus padres, hay un “salto estratosférico”, y todo gracias a la formación recibida.



El alcalde de Zas, Manuel Muíño, que también fue alumno del centro baiés, repasó igualmente una parte de la historia, sus logros o las peticiones constantes de los distintos directores, que siempre trataron de conceder “pouco a pouco”, y eso también lo ha convertido e uno de los colegios “mellor conservados da comarca” y con proyectos pioneros. El acto remató con una comida de confraternidad.