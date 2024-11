Vimianzo da luz verde al presupuesto más alto de su historia

El pleno de Vimianzo se reunió ete miércoles para debatir y aprobar los presupuestos municipales de 2025, que son los más altos de la historia del municipio, con un total de 9.030.199,20 euros. Esta cifra récord supera en un 5% a la del pasado ejercicio y en un 50% a la del anterior 2022. Las cuentas salieron adelante con los votos a favor de PSOE y PP y la abstención del BNG.



La alcaldesa, la socialista Mónica Rodríguez, afirmó: “Traballamos intensamente para que estes orzamentos sexan madrugadores, equilibrados, responsables e centrados nas prioridades que nestes momentos presenta o municipio”. La regidora tuvo palabras de agradecimiento por el esfuerzo y colaboración de todas las personas y departamentos que hicieron posible estas cuentas, con especial mención a la Diputación porque “o seu apoio é fundamental cada ano para poder acometer inversións de gran calibre no concello”.



De los más de nueve millones de euros del presupuesto se destinan 2,4 millones al capítulo de personal. El gobierno señala que esta cifra permitirá reforzar áreas clave como los servicios de limpieza o el equipo administrativo, además de contar con un Plan de Emprego Local. Otros 3.683.119 euros van para bienes y servicios públicos, incluyendo el gasto del servicio de luz pública (230.000 euros), de recogida de basura (300.000 euros de la nueva empresa y 250.000 de Sogama), el mantenimiento de vías municipales o el servicio de ayuda en el hogar que asciende a 915.931 euros, entre otros.



En cuanto a inversiones en infraestructuras, se contemplan 1.917.454 euros, de los que unos 300.000 van para le mantenimiento de viarios y caminos. El documento incluye casi 300.000 euros de partida para ayudas a actividades culturales, deportivas y de arte y palillo. Se destinan casi cien mil euros para apoyar la celebración de diferentes fiestas en el municipio y más de 50.000 euros para el fomento del deporte y la cultura. Para ayudas escolares y de natalidad se reservan 50.000 euros; otros 150.000 para programas de conciliación; y más de 250.000 para la escuela infantil municipal.



Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad el reglamento del servicio de madrugadores y el de régimen interno de la escuela infantil municipal.

El BNG, que se abstuvo en la votación de los presupuestos, no entiende que el gobierno no aproveche las cuentas más elevadas de su historia para “apostar de manera decidida” por abastecer de alcantarillado a los numerosos núcleos que todavía no poseen este servicio básico. “Solo se destinan 875.000 euros a saneamiento”, lamenta. Teniendo en cuenta que las distintas administraciones entregarán al Concello 1.998.000 euros en concepto de transferencia de capital que, por ley, solo se podrá invertir en obras, el BNG concluye que la alcaldesa “no hizo el más mínimo esfuerzo presupuestario para rascar ni un euro a los 700.000 euros restantes” en favor del saneamiento. Sin embargo, el BNG critica que se destinen 3.681.000 euros a gasto corriente.

Además, el BNG mostró su satisfacción porque salió adelante su propuesta de puesta en valor del entorno de la Vía Mariana y el Camino de Santiago a su paso por el municipio.