El polígono de Vimianzo continúa su auge con una nueva nave de Gerca

El polígono empresarial de Vimianzo continúa creciendo y asentando nuevas empresas. En los últimos días comenzaron las obras de las nuevas instalaciones de Gerca, empresa especializada en fabricación de mobiliario metálico para interior y exterior.



La nave que se está construyendo se sitúa en dos fincas y contará con unos 2.600 metros cuadrados útiles de superficie, repartidos en dos plantas. Principalmente, estas nuevas instalaciones estarán destinadas a logística y espacio de almacenamiento. Ello les permitirá contar con remanente de diferentes productos, como es el caso de las marquesinas de modelo rural que la empresas está distribuyendo por toda Galicia y que muchas veces requieren de un suministro rápido y eficaz. La nueva nave estará distribuida con una zona de embalaje, un almacén de producto finalizado y un muelle de carga que permita gestionar la logística de salida.



La alcaldesa, Mónica Rodríguez, agradeció la “firme aposta que Gerca fixo sempre por Vimianzo e por asentar as súas naves no noso parque empresarial, que non deixa de demostrar que é un dos principais creadores de emprego cos que conta a Costa da Morte”.



El crecimiento de Gerca se veía limitado por la falta de espacio, por lo que con la adquisición de estas dos firmas puede “gozar dunhas instalacións que nos permitan continuar medrando tanto en persoal como en maquinaria”, aseguran desde la empresa.