La empresa vimiancesa Cárnicos Domínguez celebra sus 35 años de trayectoria

La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, junto con los concelleiros de Medio Rural y Benestar Social, Víctor Muiño y María José Pose, respectivamente, participaron en la I Convención Domínguez, una celebración por los 35 años de trayectoria de Productos Cárnicos Domínguez.



Desde el Concello han querido transmitir la enhorabuena a este proyecto, “froito de moito esforzo e dedicación”. Además de las gracias por la “valentía, por apostar por Baíñas e por contribuir á creación de emprego estable no noso rural”.



Mónica Rodríguez también ha destacado la “aposta decidida” de Cárnicos Domínguez “polo desenvolvemento e o crecemento no rural, un compromiso firme coa creación de oportunidades, co arraigo no territorio e coa xeración de emprego digno e estable”, agradeciendo su “implicación na inserción laboral, especialmente no apoio ás mulleres dentro dun sector que avanza cara á igualdade grazas a iniciativas como esta”.



Vicente Domínguez y Ana Rey, fundadores de Cárnicos Domínguez, realizaron esta primera convención con el fin de celebrar los 35 años de dedicación, esfuerzo y compromiso con una industria clave en nuestro territorio.