El Asalto ao Castelo, nominado a mejor fiesta en un certamen internacional

El Asalto ao Castelo de Vimianzo, es uno de los candidatos a mejor fiesta en los Iberian Festival Awards, un certamen en el que se reconocen las contribuciones y logros de las entidades organizadoras de eventos y festivales en toda la Península Ibérica.

Los ganadores en sus diferentes categorías se harán públicos en un acto el 15 de marzo en Almacil, en el país vecino de Portugal.



En el apartado de mejor fiesta hay un total de once nominados. El Asalto ao Castelo compite con la Festa do Marisco do Grove (Pontevedra) y otros nueve eventos portugueses.



Desde la organización del Asalto ao Castelo animan a través de sus redes sociales a votar esta candidatura y lograr así un reconocimiento a nivel internacional. El evento, que se celebra el primer fin de semana del mes de julio, reúne cada año a miles de personas en Vimianzo. En la última edición el concierto estelar fue el de Manu Chao, que lo convirtió en el más multitudinario de los últimos años.