La Xunta invierte 300.000 euros en infraestructuras y servicios de Camariñas

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, visitó ayer el municipio de Camariñas, en donde destacó las intervenciones por valor de 157.000 euros acometidas con cargo al Plan Marco de mejora de caminos rurales de acceso a parcelas agrícolas y también del Fondo de Compensación Ambiental no Competitivo, en el que la inversión en las dos últimas anualidades alcanzó los 147.000 euros.



Con cargo a la convocatoria 2024-25 del Plan Marco, hay proyectadas dos actuaciones gracias a una ayuda de más de 47.000 euros, para la mejora del camino Brañas de Tasaraño, en Xaviña, y para un segundo proyecto de renovación del viario de acceso a parcelas agrícolas en Estivadas, también en Xaviña. Estas obras se unirán a las realizadas el año pasado por importe de casi 47.000 euros.



Do Campo informó de que un total de 15 concellos de la Costa da Morte recibirán este año ayudas por un montante total de más de 1 millón de euros. “A través destas iniciativas, a Xunta mantén o compromiso coa promoción e coordinación do desenvolvemento do territorio rural galego”, destacó la delegada, que también aprovechó para visitar los nuevos aseos accesibles instalados en el entorno de la iglesia de Xaviña, gracias a los 44.000 euros aportados por la Xunta para actuaciones de embellecimiento del litoral, plan que permitió, asimismo, instalar aseos públicos en las playas de Lingunde y Camelle.



La representante del Gobierno autonómico supervisó, además, el funcionamiento del Servizo de Protección Ambiental y el nuevo furgón para tareas de mejoras medioambientales, adquirido con cargo a la línea no competitiva del Fondo de Compensación Ambiental y que supuso una inversión de 60.000 euros.

La brigada ambiental se contrató para el mantenimiento y limpieza de caminos y rutas de senderismo.

El desembolso se suma a los más de 88.000 euros destinados el pasado año al servicio de protección ambiental y a la adquisición de equipamientos como contenedores.

A nivel de la Costa da Morte el Fondo de Compensación Ambiental dejó inversiones por más de 535.000 euros.