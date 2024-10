Vimianzo acoge la presentación de la guía sobre el patrimonio arquitectónico de la provincia

La Diputación de A Coruña eligió el Castillo de Vimianzo para presentar la guía de viaje “Patrimonio arquitectónico da provincia da Coruña”.

Al acto celebrado este martes en la capital de Soneira asistió el diputado de Patrimonio, Xosé Penas, que estuvo acompañado por la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, y por Maite Vence, coordinadora del proyecto y directora de Observer Sciencie Tourism, plataforma digital de destinos y servicios certificados de turismo científico.



El propio Castillo de Vimianzo, las Torres de Altamira (Brión), el monasterio de Caaveiro (A Capela), las Torres do Allo (Zas), los Batáns do Mosquetín (Zas), el Pazo de Mariñán (Bergando), el Teatro Colón (A Coruña), el Ecomuseo Forno do Forte (Buño-Malpica), el Centro de Interpretación da Natureza (Coirós), el Centro Etnográfico de Teixeiro (Curtis) y los dólmenes de Axeitos (Oleiros), Cabaleiros (Tordoia) y Dombate (Cabana), son las trece maravillas que la guía le propone al viajero para conocer en detalle la historia de la provincia.



Fotografías, infografías, historia, tradiciones y curiosidades completan un volumen que quiere, además, destacar la necesidad de proteger el patrimonio coruñés de una manera transversal y pedagógica.



“Non falamos dunha guía de viaxe ao uso, pois esta publicación fala de tradicións, de historia, de lendas, de formas de vivir e relacionarse co territorio, de cultura, de maneiras de viaxar, de rutas, de accesibilidade e de coordenadas, sen perder de vista a importancia que o patrimonio ten para o turismo”, explicó Penas.



Para el diputado, la riqueza del patrimonio coruñés no se circunscribe sólo a esas trece joyas arquitectónicas, de las que cinco están emplazadas en las comarcas de Bergantiños y Soneira: “Temos unha inmensa colección artística no Pazo de Mariñán pero tamén repartida noutros edificios de titularidade da Deputación Provincial; e agardamos que algún día, máis pronto que tarde, poidamos contar co noso propio museo de arte provincial; niso imos traballar”.



Mónica Rodríguez, por su parte, quiso agradecer a la Diputación de A Coruña el haber escogido “este marabilloso espazo” para presentar una publicación “tan relevante”.



La alcaldesa de Vimianzo se refirió a la fortaleza medieval como “o faro que nos ilumina, testemuña da nosa historia e símbolo da nosa identidade”, además de parte “fundamental do patrimonio da nosa provincia.