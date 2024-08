Las trabajadoras del SAF de Camariñas se manifiestan para pedir que se revisen sus sueldos

Las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Camariñas han convocado para hoy una manifestación dado que sus sueldos siguen sin ser actualizados pese a lo establecido en el convenio colectivo.



La protesta arrancará en el puerto y recorrerá la villa hasta llegar a la sede consistorial, en donde se leerá un manifiesto reivindicativo.

Las trabajadoras piden a vecinos y vecinas de Camariñas que se sumen a la marcha, a la vez que anuncian que llevarán a cabo más movilizaciones, sin descartar una convocatoria de huelga.



La situación de no actualización de los sueldos que denuncian la arrastran desde comienzos del pasado año.

Según explican desde la Unión General de Trabajadores (UGT), las distintas reuniones que se mantuvieron a lo largo de 2023 con los responsables municipales y la firma adjudicataria del servicio, no dieron fruto alguno al aferrarse los representantes de la empresa al argumento de que la actualización solicitada no es posible porque el precio del contrato inicial, al no contemplar revisión alguna, les impide cumplir el convenio.



Ante tal postura, la delegación sindical instó al Concello de Camariñas a efectuar una nueva licitación del servicio con un precio actualizado y en el que se contemplase las subidas salariales del convenio.



También pedían que la decisión se tomase antes de que venciese la primera prórroga de la concesión del servicio para que no se prolongase el problema en 2025, como acabó sucediendo.

Ello llevó, siguen explicando desde UGT, a convocar una primera concentración de protesta para el pasado 23 de julio, que acabaría siendo desconvocada tras el anuncio del grupo de gobierno de llevar a pleno la referida propuesta de rescisión del contrato y nueva licitación.



Dicha propuesta se abordó en el salón de plenos el pasado 31 de julio, pero finalmente el grupo de gobierno acabó retirándola del orden del día por “falta de consenso”.



Fue después de que el Partido Popular anunciase su decisión de abstenerse en la votación. La portavoz de la formación conservadora, Paula Mouzo Más, acusó a los responsables socialistas de pretender que “a oposición lle saque as castañas do lume”, además de calificar la postura del gobierno de “planteamiento curioso: ou unanimidade ou nada”, preguntando al ejecutivo local si en lo sucesivo va a pasar lo mismo con todos los asuntos que se lleven a pleno.



El BNG, en cambio, sí se mostró dispuesto a apoyar la propuesta de rescisión y mostró su apoyo a las trabajadoras del SAF. Su portavoz, Xurxo Rodríguez criticó tanto la abstención del PP como la decisión de la alcaldesa, Sandra Insua, de retirar el punto del orden del día.



Así las cosas, las trabajadoras entienden que no les dejan más salida que la movilización y la de seguir gastando dinero de su bolsillo en las demandas que ya tienen presentadas y en las que tendrán que interponer en el futuro para que la empresa cumpla con el convenio