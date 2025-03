El Concello de Zas inicia una campaña contra la velutina colocando más de 500 trampas

El Concello de Zas acaba de poner en marcha, por octavo año consecutivo, una nueva campaña de trampeo de velutina con el fin de limitar la propagación de esta especie invasora.

La iniciativa implica la instalación de más de 500 trampas, en colaboración con los vecinos, que este año están mostrando más interés que en ediciones anteriores.



A todos los que participan se les convocó a una reunión informativa que tuvo lugar este jueves en el Centro Sociocultural de Zas.



El teniente de alcalde, José Manuel Brenlla, fue el encargado de darle las gracias a los más de 100 vecinos y vecinas que acudieron a la convocatoria, en la que se aprovechó para repartir trampas y líquido atrayente de forma totalmente gratuita.



La campaña de trampeo se prolongará hasta el mes de mayo.

En base a los datos recogidos por el propio Ayuntamiento, en 2023 hubo un claro repunte del número de avispas asiáticas atrapadas, con un total de 15.297 capturas.



Según apuntó Isidro Rodríguez, reponsable de Plaguiber, empresa encargada de la iniciativa, para este año se espera otro incremento de las capturas, toda vez que “as temperaturas do inverno foron suaves e déronse as condicións ideais para que as raíñas sobrevivirán”.



Es precisamente en los meses de febrero y marzo el momento ideal para la instalación de trampas. “Canta máis raíñas se capturen máis niños primarios se evitarán”, señaló el representante de Plaguiber.



Todos aquellos vecinos interesados en participar y que el jueves no pudieron acudir al centro sociocultural, todavía están a tiempo de pasar por la sede consistorial de Zas para recoger trampas y líquido para colocarlas en sus propiedades.