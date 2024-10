A CMAT elixe a Bieito Romero embaixador da Costa da Morte

Bieito Romero Copo, membro fundador do mítico grupo Luar na Lubre, recibirá o próximo 12 de novembro a distinción de Embaixador da Costa da Morte. Este premio entregarase durante a celebración do IV Encontro Anual de Turismo da Costa da Morte organizado por Costa da Morte Asociación Turística (CMAT), que recoñece o papel de diferentes personalidades no desenvolvemento da Costa da Morte.



A dilatada traxectoria nacional e internacional do grupo Luar na Lubre está fortemente vinculada coa Costa da Morte, tanto pola cantidade de cancións dedicadas nos 38 anos de carreira como polo relato que Bieito Romero transmite nos seus concertos. A súa traxectoria vital está moi vencellada co territorio. Estes, entre outros, foron os principais argumentos polos que a xunta directiva da CMAT decidiu outorgarlle este recoñecemento.



Entre os temas máis destacados de Luar na Lubre, hai referencias directas a localidades da Costa da Morte. Son ben coñecidas pezas como “Fisterra”, “Camiño de Caión”, “Mártiros e o Vákner” ou “Camariñas”, esta última versionada tamén por múltiples artistas de gran recoñecemento como Julie Fowlis ou Luz Casal.