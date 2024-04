RTVE retira el último programa de Masterchef tras las críticas por el maltrato a una concursante

RTVE ha retirado de su plataforma digital y de sus redes el último programa de Masterchef tras las numerosas críticas, entre ellas la de ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la forma en la que el presentador Jordi Cruz trató a una concursante que abandonó la competición por no sentirse bien mentalmente.



En su cuenta la red X, la corporación pública lamenta la emisión de "un contenido que no debió suceder" y anuncia que va a hacer más estrictos sus controles internos para que esta situación no se vuelva a repetir.

"Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder. La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mental", señala el mensaje de la corporación.



Tamara, la concursante que dejó el programa, justificó su decisión en que no se veía preparada para estar en la final: "Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma la dinámica en la que no estoy bien. Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros".



Jordi Cruz le replicó antes de pedirle el delantal y mostrarle la puerta para que se marchara: "Yo no te haría ninguna pregunta, solo te diría 'muy bien, ciao'. Le has quitado la oportunidad a gente".



La ministra de Sanidad aseguró en su queja al comportamiento de Cruz que primar el bienestar emocional es un acto valiente y que no debe ser interpretado como "egoísmo". "Queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos", reconvino García.