Ni Japón ni Australia ni otros 14 países han emitido una alerta para no viajar a España

“Estados Unidos, Australia, Japón, Nueva Zelanda, China, Reino Unido y otros 10 países alertan de no viajar a España por ataque terrorista, disturbios graves e inseguridad ciudadana.” (sic). En los últimos días circulan mensajes como este en diferentes redes sociales.

Sin embargo, es falso. Ninguno de los países citados en los mensajes virales ha recomendado no viajar a España. Eso sí, algunos países, como Estados Unidos, como ya informamos en este artículo de INFOVERITAS, sí piden a sus ciudadanos aumentar las precauciones por ataques terroristas, inseguridad ciudadana y disturbios graves.

Ni Japón ni Australia han emitido una alerta para no viajar a España

Para comprobar el contenido viral, desde INFOVERITAS se ha escrito a los departamentos de prensa de las embajadas de los países que se cita en el mensaje. Por el momento, sólo hemos obtenido respuesta de las embajadas de Japón y de Australia. Desde la Embajada de Japón informan “que actualmente hay ninguna información de riesgo relativa a España.” Y agregan: “en esta página, puede consultar la información que emite el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón sobre la seguridad para viajar.”

Desde la Embajada de Australia también ha confirmado a este medio “que el Gobierno australiano no ha emitido ningún aviso en el que se recomiende no viajar a España. Los avisos oficiales sobre viajes emitidos por Australia pueden encontrarse en el siguiente link.”

Para comprobar la información relativa a Estados Unidos se ha visitado la página web del Gobierno de Estados Unidos, tampoco hay registro de que el Gobierno de Estados Unidos haya pedido a sus ciudadanos no viajar a España, como se asegura en algunos mensajes que se difunden en redes sociales. Como se puede observar en la página web, es falso que pidan no viajar, a fecha de 27 de mayo.

Nueva Zelanda, China y Reino Unido

En relación a Nueva Zelanda, la última actualización en relación a las advertencias de viaje a España data del 1 de diciembre de 2024, como se constata en la página web del Gobierno. “Mayor precaución en España debido a la amenaza terrorista (nivel 2 de 4).” No obstante, no se recomienda no viajar.

China emitió su última recomendación el 26 de diciembre de ese mismo año. “La Embajada de la República Popular China en España recuerda a los turistas chinos que visitan España aumentar la prevención de robos, presten atención a su seguridad personal y la de sus pertenencias, estén alerta, viajen de forma segura y se aseguren de cuidar bien sus documentos y objetos de valor, y que de esta forma puedan disfrutar de unas felices fiestas y regresen a casa sanos y salvos”, informan.

Respecto a Reino Unido, su última recomendación data del 12 de mayo de este año. Tampoco se insta a los ciudadanos a no viajar a España. Al igual que los países mencionados lo que se solita a los ciudadanos es una mayor precaución por riesgo de atentados o disturbios.

España está en nivel 4 de alerta terrorista

Como se puede observar en la página web del Ministerio del Interior, desde 2015, España se sitúa en el nivel 4, después de los atentados de Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. El nivel 4, según se explica en la web del ministerio, supone la activación de determinadas unidades especiales, el refuerzo de los dispositivos de protección, un incremento de las medidas de vigilancia sobre las infraestructuras críticas, así como la coordinación de medidas de cibervigilancia.

De acuerdo con la página web del Ministerio, el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA) consiste en una escala compuesta por varios niveles complementarios, cada uno de los cuales se encuentra asociado a un grado de riesgo, en función de la valoración de la amenaza terrorista que se aprecie en cada momento. Cada nivel lleva aparejada la inmediata puesta en marcha de un grupo de medidas específicas adaptadas a la naturaleza de la amenaza. Como explicábamos en este artículo, la activación de cada NAA “compete al ministro del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad”. En la actualidad, cuenta con cinco niveles de activación asociados a un determinado nivel de riesgo: el Nivel 1 corresponde a riesgo bajo, el Nivel 2 a riesgo moderado, el Nivel 3 a riesgo medio, el Nivel 4 a riesgo alto y el Nivel 5 a riesgo muy alto.

INFOVERITAS verifica que…

