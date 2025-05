Melody agradece el apoyo recibido: "Viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas"

La artista nazarena Melody ha agradecido el apoyo recibido por toda España, tras quedar este sábado en el Festival de Eurovisión en la posición 24 con su canción 'Esa Diva', y ha ensalzado el arte y la música, "aunque a veces prevalezcan otras cosas".

"Estoy muy feliz y muy satisfecha porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. Y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas, pero que viva el arte", ha señalado la cantante en un vídeo publicado en su Instagram después de terminar la final de Eurovisión.

Pese a ello, la cantante afirma que se queda con "el amor, cariño y respeto" que todos los países han mostrado detrás de cámaras. "Estoy muy feliz, los bailarines son unas máquinas. Estoy muy contenta. Pero sí quiero dejar claro una cosa, que esto es una cosa más y yo con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que todos los países han mostrado detrás de cámara a nosotros y a nuestro trabajo porque estaban todo el mundo con la boca abierta".

Melody ha asegurado que España se ha volcado con ella al "100%" como demuestran los vídeos de varios estadios españoles. "Me han mandado no sé cuántos vídeos de estadios llenos para ver la actuación. Estoy muy satisfecha con la actuación y me parece que hemos hecho un gran trabajo", ha indicado.

La cantante, que ha afirmado que su traje le "encanta", ha recordado a sus fans que este verano tendrá una gira de conciertos "brutal" y ha manifestado que sus seguidores se merecen "una explicación". "Os merecéis una charlita y nos la vamos a pegar. Vamos a hablar con claridad de lo que yo he visto y de lo que opináis, tanto vosotros como yo", ha sentenciado.

ADVERTENCIA A RTVE

Las horas previas a la final de Eurovisión estuvieron marcadas por la polémica, cuando la organización del certamen advirtió a RTVE que recibiría una multa si los comentaristas volvían a referirse al genocidio en Gaza.

Justo antes de que empezase la final de Eurovisión, RTVE emitió un mensaje a favor de Palestina: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina", se indicaba en letras blancas sobre un fondo negro.

En la 69ª edición del Festival de Eurovisión, Austria logró hacerse con el primer puesto, con su canción 'Wasted Love', interpretada por Johannes Pietsch, más conocido artísticamente como JJ. Austria es el ganador con menos puntos desde que se inauguró el sistema de votación anual al obtener 428 puntos.

El tema interpretado por JJ, 'Wasted Love', es una pieza de corte ópera-pop que no ha dejado indiferente ni al jurado ni al televoto. Austria ha sido la candidatura más votada por parte de los jurados profesionales en Eurovisión 2025, obteniendo un total de 258 puntos. Además, ha logrado imponerse gracias al televoto, consolidando así su victoria en el certamen.

La candidatura austriaca ha contado con el escenógrafo Sergio Jaén y el coreógrafo Borja Rueda, ambos con experiencia previa en la cita de Madrid de Eurovisión Junior 2024, que han creado un show en blanco y negro.