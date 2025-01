Lachispa, Daniela Blasco, Kuve y Lucas Bun tocan el cielo en Benidorm Fest

Lachispa, Daniela Blasco, Kuve y Lucas Bun han tocado el cielo este martes en la primera semifinal del cuarto Benidorm Fest, que sin embargo ha dejado fuera de su gran final del próximo sábado a K!ngdom, David Afonso, Chica Sobresalto y, pese al favor del público, también a Sonia y Selena.



Como en años anteriores, el Palau d'Esports l'Illa de la ciudad que da nombre a esta preselección para Eurovisión 2025 ha acogido el espectáculo, dedicado a las víctimas de la dana, con actuaciones invitadas de Ginebras y Edurne y conducido por primera vez por tres mujeres: Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand.



Dos novedades más: se ha eliminado el voto demoscópico y se ha sustituido por una app gratuita abierta a todo el mundo. Además, para proteger a los artistas y dar más emoción a la final, se ha mantenido en secreto de momento con qué puntuación total se han clasificado los participantes.



Elevada a los altares del cielo (con un aparente guiño a 'All The Lovers' de Kylie Minogue), la murciana Kuve ha predicado el amor universal con su 'Loca x ti'. Entre teclados etéreos a lo Robert Miles, ella ha sido la primera en actuar, pero los nervios no se han sentido ni en su afinada voz ni en su presencia en el escenario.



Otro con buen desempeño vocal ha sido el canario David Afonso, transportado a una calle del Nueva York puertorriqueño para transmutarse en Marc Anthony e interpretar su tema de salsa 'Amor barato'.



Esa corrección ha venido a romperla Chica Sobresalto, tanto por su error en la letra como por sus peinetas y cortes de manga coreografiados. Con el pop dulce y a la vez "molesto" de 'Mala feminista', la navarra ha cantado (y clamado) contra las exigencias que se imponen a las mujeres y la disonancia emocional que eso genera a menudo.



Más naif y optimistas, los simpáticos K!ngdom han tonteado entre azules y rojos encarnados por todo el escenario con 'Me gustas tú', sin embargo la afinación no se ha contado entre las conquistas de este trío con un pie en Valencia y otro en Madrid.



Por contraste con ese hilo de colores y ritmos vivos del que se venía, el barcelonés Lucas Bun ha sabido explotar las bazas de una balada dedicada a su madre fallecida que, siguiendo la estela del 'Amar pelos dois' de Salvador Sobral, ha restado escenografía y revoluciones para enfocar la atención en la emoción desnuda.



Todo lo contrario ha sido la actuación de sus paisanas Sonia y Selena, de rosa y verde a lo 'Wicked' y fieles a lo que se podía esperar de las artífices del 'Yo quiero bailar'. Reunidas más de 20 años después, al menos de momento, han desplegado ventiladores, acrobacias y neones del cementerio de Las Vegas para ensalzar a leyendas que aún pueden vivir gloriosas noches de verano y tacón.



En penumbra, ante espejos deformantes y 'Hartita de llorar', la gaditana Lachispa ha cantado sobre la depresión que sufría cuando se compuso su tema, uno de los más atípicos y arriesgados con su transición de nana dulce a flamenco asalvajado (desbocado a ratos) sobre una marcha de Semana Santa y elementos de trap.



La mallorquina Daniela Blasco ha sido la última en batir el escenario con 'Uh Nana', encomendándose a Beyoncé y Chanel para ofrecer una actuación de r&b y hip hop "dosmilera" con una compleja coreografía como elemento esencial y, por contra, abuso de voces pregrabadas.



A falta de conocer qué suma han dado los puntos de cada una de las partes, en el tramo final se ha revelado que los cuatro candidatos que más puntos han obtenido por parte del jurado han sido Kuve, Lachispa, Daniela Blasco y Lucas Bun.



En el caso del público, los más votados han sido Lachispa, Daniela Blasco, Kuve y Sonia y Selena, un apoyo este que se ha mostrado insuficiente para lograr el pase.