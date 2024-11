Cuidado con esta supuesta web de juguetes de Lidl: es una estafa

Con motivo de las promociones del Black Friday y la cercanía de las fiestas navideñas, es común ver un incremento de ofertas en comercios online que buscan captar la atención de los consumidores. Sin embargo, junto con estas campañas legítimas, también aumentan las estafas virtuales. Los ciberdelincuentes aprovechan el interés por las promociones para crear sitios web fraudulentos. Su objetivo es imitar tiendas reconocidas para engañar a los compradores y robar sus datos personales y bancarios.

En este sentido, si has visto una publicación en redes sociales como Facebook en la que indican una supuesta web de Lidl con juguetes para los más pequeños, ten mucho cuidado porque se trata de una estafa.

Esta web de juguetes de Lidl es una estafa

En la publicación aparece un mensaje que dice, traducido del inglés al castellano: “¡Esta Navidad, sorprende a tu hijo con un regalo de Playtive! Desde juguetes educativos hasta herramientas de jardinería, Playtive mantiene a los niños divirtiéndose y creciendo durante las vacaciones. ¡Cada niño merece el regalo de Navidad más divertido y seguro!” (sic).

No obstante, si observamos con detenimiento el autor de la publicación, vemos que se trata del perfil Playtive-lidl, haciendo referencia a la marca de juguetes de la cadena de supermercados de origen alemán. Sin embargo, una búsqueda en Facebook con el nombre Playtive-lidl pone de manifiesto que este perfil es falso.

En la página de Transparencia de Meta se aprecia que la fecha de creación es hoy, 20 de noviembre. No tiene seguidores ni publicaciones, datos que hacen sospechar que nos encontramos ante una página fraudulenta.

La marca de juguetes de Lidl Playtive no tiene una web propia

De hecho, si observamos con detenimiento la web a la que redirige la publicación de este perfil, vemos que hay algunas opciones que no están disponibles, como el apartado de la esquina superior izquierda “Sobre nosotros” o el de las redes sociales situadas en la esquina inferior izquierda.

Los precios tampoco coinciden con los de la web oficial de Lidl. Mientras que este banco de trabajo de juguetes en el sitio web real de Lidl está valorado en 49,99€, en la web fraudulenta cuesta 29,99€.

Página web fraudulenta

Página web original

De hecho, si observamos el contenido de la URL, vemos que no se indica el nombre “Lidl” en ningún lado. La página web falsa es https://playtivemall.com, nombre de la marca de juguetes de la cadena de supermercados. Sin embargo, los juguetes se alojan en la propia web oficial de la compañía Lidl. No tienen una web por separado.

Atento a estos consejos antes de comprar en Playtivemall.com

Aunque la oferta pueda resultar muy tentadora y nos aseguren que esa tienda es fiable, hay que tener precaución cuando veamos este tipo de gangas y no comprar rápidamente. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aconsejan analizar bien los métodos de pago permitidos, ya que una web falsa aparentemente permite el pago a través de muchas formas, pero cuando vas a confirmarlo obliga a pagar a través de empresas como Wester Union o Ukash “y hacer un depósito de dinero por el importe de la supuesta compra”, indican. “Este tipo de método está totalmente desaconsejado para realizar compras online, no ofrece ningún tipo de garantía de recuperar el dinero en caso de estafa o fraude”, defienden.

Antes de comprar nada, y si existen sospechas de que podrías estar frente a una web fraudulenta, lo mejor es revisar los apartados situados en la parte inferior de la web. Revisar si existe un Aviso Legal donde conste quién es el titular de la web (persona o empresa), el NIF/CIF, el domicilio social, el email y las condiciones de venta, devoluciones y reclamaciones. En este caso, el email de contacto es otra pista para saber si realmente estás ante la web equivocada.