La exitosa serie Breaking Bad estuvo cerca de ser cancelada en las primeras temporadas

El actor Raymond Cruz, quien interpretó a Tuco Salamanca en la exitosa serie 'Breaking Bad', recordó este viernes en Costa Rica que el proyecto estuvo cerca de ser cancelado en las primeras dos temporadas debido a la baja audiencia.

"El guión era genial pero 'Breaking Bad' no fue un éxito cuando salió al aire. En sus primeras dos temporadas solo tenía alrededor de un millón de espectadores y siempre estaba al borde de ser cancelada, pero al cierre de la serie había 12 millones de espectadores cada semana", dijo Cruz en la conferencia de prensa de la Comic Con Costa Rica.

Cruz agregó que "no fue hasta la tercera temporada cuando la gente empezó a engancharse de verdad y el show despegó, cuando todo mundo comenzó a ver los episodios cada semana y se dieron cuenta de la producción, el guión y los personajes y que era una gran historia de un antihéroe".

'Breaking Bad', creada y producida por Vince Gilligan, cuenta la historia del profesor de química de una secundaria estadounidense Walter White, interpretado por Bryan Cranston, quien es diagnosticado con cáncer y se mete en el mundo de las drogas sintéticas para dejarle dinero a su familia cuando muera.

El profesor se une en esa misión con Jesse Pinkman, un exestudiante suyo que es interpretado por el actor Aaron Paul, y poco a poco van ascendiendo en el mundo del narcotráfico y el crimen organizado.

La serie se extendió por 5 temporadas y muchos la catalogan como una de las mejores de la historia.

Raymond Cruz recordó este viernes que "el guión era realmente bueno", que lo cautivó la historia del antihéroe y creyó que se trataba de una "comedia oscura" en la que estaba dispuesto a participar para "hacer algo que no había hecho antes"

"Cuando Vince Gilligan me ofreció el papel le dije que sí, pero que no podía cambiar nada de lo que yo hiciera, y él estuvo de acuerdo", comentó Cruz acerca de su personaje de narcotraficante que tuvo una participación relativamente corta en Breaking Bad, pero que luego tuvo una mayor presencia en Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad.

Cruz es uno de los artistas invitados a la Comic Con Costa Rica, que comenzará este viernes con un concierto, pero cuyo grueso de actividades se llevará a cabo el sábado y el domingo en el Centro de Convenciones del país, donde los organizadores esperan la presencia de miles de fanáticos del cine, la televisión, el cómic y el animé.