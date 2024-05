El 70 % de las personas LGTBI no ha salido del armario en su trabajo

Siete de cada diez personas pertenecientes al colectivo LGTBI+ no ha salido del armario en su lugar de trabajo, según los resultados de un estudio sobre el grado de visibilidad de estas personas, encargado por la Federación Estatal LGTBI+.



Según ha explicado durante la presentación del informe el director ejecutivo de la Felgtb, William Gil D`Avolio, si bien el 75 % de las 800 personas encuestadas son visibles en general, este porcentaje disminuye en el ámbito laboral, pues solo un 26 % los es con sus compañeros de trabajo, y un 10 % con sus superiores.



Ha denunciado que la falta de visibilidad "limita el acceso a los derechos laborales" y también "impide que te puedas relacionar de manera natural en tu espacio de trabajo, lo que contribuye a la disminución de la satisfacción y la motivación y reduce las oportunidades de promoción".



En este sentido, ha añadido que casi la mitad de los encuestados no están satisfechos con su vida laboral y ha resaltado que una de cada diez personas LGTBI+ ha recibido un trato desigual en el ámbito relacionado con la no contratación, despido o no promoción en el trabajo.



Además, el 70 % de los encuestados ha percibido que las empresas no están comprometidas con el colectivo LGTBI+.



"El colectivo quiere empresas más comprometidas con la igualdad dentro y fuera de sus espacios de trabajo. Compañías formadas y sensibilizadas con las realidades LGTBI+, compromiso y cumplimiento de la Ley, protocolos para prevenir y actuar contra el acoso por LGTBIfobia y planes de diversidad LGTBI+", ha subrayado.



A la presentación del estudio ha acudido también la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, que ha asegurado que desde su departamento trabajan "con principios firmes y medidas concretas contra la discriminación".



Ha advertido de que en la política del odio "sólo hay enemigos donde grupos sociales enteros son demonizados".



"Ante retrocesos a tiempos infames vamos a ser muy contundentes. No lo vamos a permitir", ha aseverado.