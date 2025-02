Vecinos de Treos muestran su rechazo al parque eólico de Patiñeiro, en Vimianzo

Vecinos de la parroquia de Treos, en Vimianzo, se movilizan por el nuevo parque eólico que se prevé construir en este municipio, O Patiñeiro, que afectará a los residentes de la zona y de otras localidades limítrofes. El domingo se celebró una reunión justo a la salida de misa, muy concurrida a pesar de la lluvia, en la que se informó de las consecuencias que tendrán las nuevas instalaciones y las medidas a tomar para intentar su paralización.

Reunión de vecinos el domingo en Treos



La asociación ecologista Adega incluyó este parque en la campaña “Ti podes paralos!”, que tiene por objetivo recaudar fondos para emprender acciones jurídicas y recurrir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) su autorización. La meta es reunir unos 8.000 euros en dos fases, y la primera, en la que hay que conseguir la mitad, finaliza en diez días. En estos momentos se han superado los 2.000 euros, por lo que se solicita la colaboración de todos los vecinos para conseguir los fondos. A través de esta campaña, la asociación ecologista consiguió paralizar cautelarmente 33 parques eólicos, entre ellos el de Monte da Croa, en Castrelo, también en el municipio de Vimianzo.

Cerca de las casas



El parque eólico Patiñeiro está previsto en un corredor ecológico entre la costa y el encoro da Fervenza, con una “importante avifauna ameazada e aves migratorias e nunha zona de alta densidade de especies de lobo”, tal como alerta la presidenta de la Asociación Vendaval Costa da Morte, Lorena Suárez Pazos, que participó en la reunión informativa con los vecinos.



Además, los habitantes de esta parroquia mostraron su preocupación por el impacto del parque en los manantiales que hay en la zona que abastecen a los vecinos y que podrían llegar a desaparecer. “Ademais de afectar ao patrimonio megalítico, a paisaxe e a avifauna, o parque afectará a un ben esencial para todos os veciños, que é a auga”, subrayó Suárez Pazos.



Otro de los temores de los vecinos es el impacto de los aerogeneradores, con una altura de 200 metros, puesto que la distancia con algunas viviendas es de menos de 550 metros en línea recta. Y las torres de líneas de alta tensión que acompañarían al parque podrían situarse a 100 metros de las casas, según explicaron los afectados. La zona en la que se proyecta este parque cuenta con una elevada densidad de yacimientos arqueológicos como son el dolmen de Pedra Cuberta, el de Pedra da Moura y Pedra da Lebre, todos considerados Ben de Interese Cultural (BIC).

Dolmen de Pedra Cuberta, en las inmediaciones del parque



En este sentido, los vecinos afectados destacan que es incomprensible que por una parte, los entes públicos promocionan estos bienes, y por otra, favorecen su destrucción.

En el mismo sentido, explica Lorena Suárez, por un lado quieren promover la vida en el rural “e por outro lado destrozan o patrimonio con estos muíños”. “Non parecen compatibles estas dúas ideas”, añade.

Expolio del patrimonio



En la reunión con los vecinos también se puso de manifiesto la escasa información de la que disponían los afectados. Algunas personas mayores reconocieron que desconocían la existencia de este proyecto y su impacto real entre la población.



También se alertó de la presión que ejerce la empresa promotora sobre los residentes para conseguir los terrenos para el parque. Algunos vecinos reconocieron que si finalmente sale adelante quedarán sin propiedades, puesto que sus terrenos están todos en el perímetro de las instalaciones, y no están dispuestos a cederlos a sus promotores de ninguna manera. La presidenta de Vendaval y socia de Adega, Lorena Suárez, también alertó de que si finalmente sale adelante, nadie garantiza que en el futuro no habrá más instalaciones similares en la zona, ya que podrían tramitarse como ampliación y los trámites serían mucho más sencillos.

Vecinos de Treos en la reunión del domingo



Denuncia que toda la Costa da Morte y en particular en municipio de Vimianzo está sufriendo un “forte espolio do seu patrimonio do que a maioría dos seus habitantes non son conscientes”.

Además Lorena Suárez, solicita la colaboración de todos los vecinos de la comarva para que aporten su granito de arena a esta causa. Las donaciones, que se pueden realizar a través de https://tipodesparalos.helpbysc.com/patinheiro, desgravan un 80% en la declaración de la renta.

Un presupuesto de casi 18 millones de euros

La autorización administrativa previa y de construcción del parque eólico Patiñeiro fue publicada en el pasado mes de septiembre. Según consta en el proyecto, el parque promovido por la empresa Naturgy Renovables contaría con tres aerogeneradores con una potencia instalada de 18 megavatios (6 cada uno). La producción prevista sería de 60.530 megavatios cada año. Para la ejecución de las obras está previsto un presupuesto de 17,8 millones de euros.



Además de los tres molinos de viento, con una altura de 200 metros, se contemplan otras instalaciones auxiliares como la subestación, una torre meteorológica o una red eléctrica, entre otras. La empresa promotora ya solicitó la primera autorización para este parque en el mes de septiembre del año 2019. Un año después presentó una modificación del proyecto al variar la localización de los aerogeneradores, puesto que en el primer proyecto eran cinco. Aunque se eliminaron dos en el proyecto final, los promotores aumentaron la potencia de los molinos, al pasar de 5 a 6 megavatios cada uno de ellos, por lo que el resultado final es prácticamente el mismo.