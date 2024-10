El BNG habla de olvido de la Costa da Morte en los presupuestos de la Xunta y el PP de refuerzo del compromiso

BNG y PP de la Costa da Morte han reaccionado de manera totalmente opuesta al proyecto de presupuestos de la Xunta para 2025. Los nacionalistas denuncian que la comarca “sigue olvidada” en las cuentas autonómicas, mientras que los populares hablan de que se “certifica el compromiso” con la zona.



El BNG de la Costa da Morte, a través de un comunicado, denunció este lunes que los presupuestos “olvidan de nuevo” a las comarcas de Fisterra y Soneira. “E non chegándolles con iso, castígannos por queixóns, aumentando as peaxes entre Carballo y A Coruña”, afirma el BNG, quien acusa al PP de adoptar “unha medida vergoñenta que afogará aínda máis o peto dos veciños” que tienen que desplazarse a la ciudad herculina. Por ello, para el BNG no existe igualdad entre gallegos.



Una de las partidas más destacadas de los presupuestos son los ocho millones de euros destinados en 2025 a la ampliación de la autovía AG-55 hasta Berdoias. La reacción del BNG ha sido de incredulidad. “É o enésimo anuncio da autovía” que llega “en gran medida pola presión que exercemos desde o BNG, mais non deixa de ser un auténtico vacile á Costa da Morte”. Señalan los nacionalistas que ya el año pasado se anunciaban partidas que no se cumplieron. “Non é máis que unha mentira e un engano, utilizado elección tras elección sen reparos ne escrúpulos”, afirman.



Óscar Insua, diputado corcubionés del BNG, declaró: “O PP tenos acostumados a anuncios pomposos e grandilocuentes, pero o tempo vai poñendo a cada un no seu sitio: a Xunta mexa pola Costa da Morte, e o PP da comarca di que chove, por se non tiveramos auga abonda este ano”. Asimismo, anima a participar en la protesta de este sábado, con una andaina hasta Berdoias.

Ruben Lorenzo, diputado del PP



Por su parte, el carballés Rubén Lorenzo, diputado del PP, aseguró que los presupuestos confirman un año más el compromiso de la Xunta con los vecinos de la Costa da Morte, destacando la fuerte apuesta por impulsar la autovía. “Falamos dun proxecto de moita importancia para mellorar as comunicacións na nosa comarca”, indicó Lorenzo. El popular también hizo referencia al medio millón de euros presupuestado para la variante de Carballo y a la “aposta clara” por el suelo industrial, reflejada en los dos millones de euros para los polígonos de Carballo, Cabana y Coristanco.



Echando un vistazo al resto de partidas presupuestarias, el Bloque señala que la Xunta sigue sin aportar inversión para construir “nin un só centro de día ou residencia” en toda la Costa da Morte y añade que en educación tampoco hay avances, sino más recortes. Además, el BNG echa en falta partidas para la promoción de viviendas sociales para los jóvenes que acceden por primera vez a ella.



Sobre estos temas, Lorenzo destacó las políticas que favorecen a las personas, la educación y la sanidad, asegurando que la inversión en política social se centra en la atención a la dependencia, así como al fomento de empleo y las rebajas fiscales para favorecer la emancipación y el acceso a la vivienda de los jóvenes.

Los socialistas de la provincia, este lunes en rueda de prensa



Por su parte, los socialistas de la provincia comparecieron en rueda de prensa en Ferrol para valora los presupuestos de la Xunta para 2025, que calificaron de “decepcionantes”. La diputada carballesa Patricia Iglesias, se refirió al peaje de la AG-55. Calificó de “grande hipocresía” por parte del Gobierno de Alfonso Rueda que la autovía Carballo-A Coruña mantenga el peaje a la vez que “reclama cunha man a gratuidade da AP-9”. “De novo vemos a un goberno do PP, ao goberno de Rueda, que se sitúa do lado das concesinarias e das empresas e dá as costas aos cidadáns”, apuntó.