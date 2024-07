Ponteceso repartirá 12.600 euros no certame de pintura Álvarez de Sotomayor

O domingo 28 de xullo celebrarase en Ponteceso a sétima edición do Certame Internacional de Pintura ao Aire Libre Fernando Álvarez de Sotomayor, onde se repartirán 12.600 euros en premios. O evento foi presentado onte pola concejala de Cultura, Raquel Fondo; e o alcalde, José Manuel Mato, quen destacou o elevado nivel de pintores participantes e agradeceu a implicación da familia Álvarez Sotomayor neste evento, convertindo a localidade nun referente en toda Galicia.

Raquel Fondo pola súa banda quiso convidar "a todas as persoas interesadas a participar neste certame, que serve como un gran elemento dinamizador e que atrae a artistas que serven como exemplo para os mozos e mozas do noso municipio á hora de desenvolver as súas carreiras no mundo da pintura”.