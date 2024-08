Ponteceso pone en marcha las obras de mejora de centro social de Anllóns por 36.061 euros

El Concello de Ponteceso ha puesto en marcha las obras de mejora en el centro social de Anllóns, que cuenta con un presupuesto de 34.061 euros, realizadas a través de una subvención de eficiencia energética de la Xunta de Galicia.



Se está trabajando en la renovación de los baños del local, incrementando la accesibilidad del lugar, arreglando los problemas existentes en el tejado del edificio, cambiando las ventanas y, además, también se están ejecutando distintas actuaciones de acondicionamiento de los locales interiores.



Según indica el alcalde, José Manuel Mato, “tratábase dunha demanda da asociación de veciños de Anllóns, que utilizan este local para as súas actividades ao longo do ano” y añadió que “queremos agradecerlles o seu labor, que é fundamental para dinamizar a vida no noso municipio”. El regidor también agradeció a la consellería de Presidencia la concesión de la ayuda que permitirá hacer realidad esta actuación en el centro social.