El cónsul de Uruguay se acerca a la figura de Manuel Pailós en Corme

La figura del ilustre pintor Manuel Pailós continúa presente en Corme, su localidad natal, de la que marchó siendo un niño rumbo a Uruguay. Con motivo del 20 aniversario de su muerte se llevaron a cabo una serie de actividades, como la exposición que se puede ver en el Museo de Arte Contemporánea (Maccmo) hasta el próximo 15 de septiembre o los talleres para que los niños conozcan su figura, entre otras cosas.



El cónsul de Uruguay en Galicia, Ramiro Rodríguez, visitó ayer el Maccmo, acompañado del alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, y las concejalas María Josefa Álvarez y Raquel Fondo, donde pudo conocer más en profundidad la trayectoria del artista, el nexo entre la localidad cormelana y el país suramericano.

Ramiro Rodríguez se comprometió a realizar una visita institucional a las instalaciones y explorar vías de colaboración entre el Concello de Ponteceso y el consulado uruguayo en Galicia. Desde el Gobierno local a su vez agradecieron la visita del cónsul y lo invitaron a regresar próximamente.



El alcalde también destacó la “importancia que o MACMO ten para Corme e a súa economía, pois é un dos principais atractivos deste núcleo en particular e de Ponteceso en xeral; atraendo xente en todas as épocas do ano, demostrando que a cultura pode ser un motor económico”. Manuel Pailós, nacido en Corme Porto, emigró con su familia a Uruguay en el año 1923 y allí fue reconocido como pintor y escultor, con obras por todo el mundo.