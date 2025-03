Una concurrida sesión de ‘O Couto Florido’ llena la aldea de interés en la gestión sostenible

‘Sementes’ ha sido la primera jornada del proyecto ‘O Couto Florido’, impulsado por las fundaciones Juana de Vega y Eduardo Pondal con la colaboración del Instituto de Estudos do Territorio de la Xunta de Galicia.

Este concurrido primer encuentro se celebró ayer en la Casa do Veciños do Couto, y fue una experiencia abierta para identificar entre todos los asistentes, de forma colectiva y espontánea, los valores, retos y oportunidades, así como los espacios en los que se realizarán las intervenciones.

Referente en revitalización rural



El proyecto ‘O Couto Florido’ no es solo una intervención en el espacio físico, pues tal y como explicó el director de la Fundación Juana de Vega, José Manuel Andrade, en la presentación de esta iniciativa, se trata de una propuesta de recuperación, de cuidado y de puesta en valor de lo que son como comunidad, expresando su deseo por consolidar la aldea como “un referente en revitalización rural, demostrando que la biodiversidad, la cultura y la participación ciudadana son pilares clave para un modelo territorial más sostenible y resiliente”.



Con las conclusiones en la mano, en mayo se convocará la jornada ‘O Couto Florido’ para la plantación de las simientes autóctonas recogidas a través de acciones de voluntariado, la realización de instalaciones artísticas y la promoción de prácticas de gestión sostenibles. A finales de verano, el encuentro ‘Colleita’ cerrará esta experiencia integral coincidiendo con la 43ª edición del festival cultural Festiletras. Se organizará una ruta para ver las intervenciones realizadas y se aprovechará para compartir buenas prácticas para la gestión, el cuidado y el mantenimiento futuro de la aldea.